Europa interzice gazul rusesc: calendar în două etape până în 2027

Noul regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU a UE pentru a pune capăt dependenței de energia rusească în urma transformării aprovizionării cu gaze de către Rusia în arme, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.

Regulamentul introduce o interdicție treptată, obligatorie din punct de vedere juridic, atât asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), cât și asupra gazelor din conducte din Rusia, cu o interdicție totală de la sfârșitul anului 2026 și, respectiv, toamna anului 2027. Acesta va contribui la obiectivul general de a realiza o piață energetică a UE rezistentă și independentă, păstrând în același timp securitatea aprovizionării cu gaze a UE.

“Aceasta este o mare victorie pentru noi și pentru întreaga Europă. Trebuie să punem capăt dependenței UE de gazele rusești, iar interzicerea permanentă a acestora în UE este un pas major în direcția corectă. Sunt foarte încântat și mândru că am reușit să ajungem la un acord cu Parlamentul European atât de repede. Acest lucru demonstrează că ne angajăm să ne consolidăm securitatea și să ne protejăm aprovizionarea cu energie”, a declarat Lars Aagaard, ministrul danez pentru climă, energie și utilități

Principalele elemente ale acordului

Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente

Colegislatorii au confirmat că importurile de gaze naturale rusești prin conducte și GNL vor fi interzise începând cu șase săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului, menținând în același timp o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special:

-pentru contractele de furnizare pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025, interdicția importurilor de gaze rusești se va aplica de la 25 aprilie 2026 pentru GNL și de la 17 iunie 2026 pentru gazele din conducte;

-pentru contractele pe termen lung pentru importurile de GNL, interdicția se va aplica de la 1 ianuarie 2027, în conformitate cu cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni

în ceea ce privește contractele pe termen lung pentru importurile de gaze din conducte, interdicția va intra în vigoare la 30 septembrie 2027, condiționată de îndeplinirea obiectivelor de umplere a stocurilor prevăzute în regulamentul privind stocarea gazelor și cel târziu la 1 noiembrie 2027;

Modificările contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor.

Proceduri vamale și autorizare

Colegiuitorii au inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică.

Pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie transmise cu cel puțin o lună înainte de intrare.

Pentru gazul non-rusesc, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare și cu 7 zile pentru gazul importat prin punctul de interconectare Strandzha 1. Pentru a reduce sarcina administrativă, colegislatorii au convenit că această procedură de autorizare prealabilă nu se va aplica importurilor din țări care îndeplinesc anumite criterii, cum ar fi principalele țări producătoare de gaze care au exportat peste 5 miliarde de metri cubi de gaze naturale către UE în 2024 și care fie interzic, fie restricționează importurile de gaze rusești, sau țări fără nicio infrastructură de import. Pe baza monitorizării continue efectuate de autoritățile vamale și de autorizare, Comisia poate actualiza lista țărilor exceptate și, dacă este necesar, poate elimina țări de pe listă, de exemplu, în cazul unei eludări documentate.

Planuri naționale de diversificare

Regulamentul impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare care să prezinte măsuri pentru diversificarea aprovizionării lor cu gaze și potențialele provocări, în vederea încetării tuturor importurilor de gaze din Rusia în termenele prevăzute în regulament. În același timp, acordul consolidează supravegherea Comisiei, impunând statelor membre să notifice Comisia în termen de o lună de la intrarea în vigoare a regulamentului dacă au contracte de furnizare a gazelor rusești sau interdicții legale naționale în vigoare.

Aceeași cerință de a prezenta un plan național de diversificare se va aplica acelor state membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri. Regulamentul va fi însoțit de o declarație a Comisiei privind intenția de a prezenta o propunere legislativă privind eliminarea treptată a importurilor de petrol rusesc în UE cel târziu la sfârșitul anului 2027.

Alte elemente

Comparativ cu propunerea Comisiei, colegislatorii au introdus prevederi pentru sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în regulament, inclusiv un prag maxim pentru sancțiuni atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice.

Consiliul și Parlamentul au menținut clauza de suspendare, care oferă posibilitatea de a suspenda temporar aplicarea regulamentului în cazul unor evoluții bruște care amenință securitatea aprovizionării cu energie a unuia sau mai multor state membre. Mai exact, colegislatorii au convenit să înăsprească condițiile pentru ca Comisia să declanșeze ridicarea temporară a interdicției de import, pe baza unei necesități stricte, a stării de urgență declarate de un stat membru și numai pentru o perioadă limitată și acoperind contractele de furnizare pe termen scurt.

Pentru a evalua impactul regulamentului, colegislatorii au solicitat, de asemenea, Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv prevederile privind procedurile de autorizare prealabilă.

Pașii următori

Acordul provizoriu va fi acum aprobat de Consiliu și Parlament înainte de a fi adoptat oficial.

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, liderii UE au convenit, în Declarația de la Versailles din martie 2022, să elimine treptat dependența de combustibilii fosili ruși cât mai curând posibil.

În consecință, importurile de gaze și petrol din Rusia către UE au scăzut semnificativ în ultimii ani. Cu toate acestea, în timp ce importurile de petrol au scăzut sub 3% în 2025 din cauza regimului actual de sancțiuni, gazele rusești reprezintă încă aproximativ 13% din importurile UE în 2025, în valoare de peste 15 miliarde EUR anual. Acest lucru expune UE la riscuri semnificative în ceea ce privește comerțul și securitatea energetică.