FED schimbă direcția: economia globală încetinește fără recesiune, iar România intră pe drumul stabilizării

Economia mondială se liniștește, iar România prinde viteză spre redresare

Economia mondială intră într-o fază de calm controlat după doi ani de restricții monetare puternice impuse de Rezerva Federală a SUA (FED). Autoritatea americană a decis să oprească procesul de retragere a lichidității, marcând un moment de inflexiune pentru piețele globale. Măsura nu înseamnă întoarcerea imediată la politica banilor ieftini, însă indică faptul că presiunea maximă asupra economiei internaționale a fost deja atinsă.

În acest context, România începe să dea primele semne de stabilizare, chiar dacă rămâne expusă printr-un deficit bugetar ridicat și o inflație situată încă peste media Uniunii Europene. Specialiștii OferteBancare.ro remarcă faptul că direcția globală poate susține, în perioada următoare, revenirea treptată a apetitului pentru creditare și investiții. Banca Națională a României păstrează o atitudine prudentă, însă relaxarea lentă a tensiunilor externe oferă spațiu pentru o evoluție mai echilibrată.

„FED nu a declarat cu subiect și predicat că urmează să tipărească bani, dar aceea este, de fapt, direcția spre care se îndreaptă. România se află pe lista țărilor cu șanse reale de redresare, cu condiția să reușească să își reducă deficitul bugetar. Dacă facem pașii corecți, finalul lui 2026 poate arăta foarte bine din punct de vedere economic pentru țara noastră,” a declarat Claudiu Trandafir, fondator OferteBancare.ro și economist.

Stabilizare internațională cu efecte directe asupra economiilor emergente

Marile economii ale lumii intră într-o etapă caracterizată de creștere moderată, dobânzi aflate pe o pantă de scădere lentă și un nivel al lichidității ceva mai permisiv. Toate aceste tendințe se transmit gradual și către piețele emergente, inclusiv în România, unde mediul privat începe să se adapteze noului ciclu economic. În această fază, disciplina financiară și eficiența devin criterii esențiale pentru accesarea capitalului.

„Presiunea globală pentru prudență fiscală poate deveni exact impulsul necesar pentru a reașeza echilibrele interne și a valorifica oportunitățile următorilor ani. Dacă direcția este menținută, economia locală are premise solide pentru a intra într-o fază de creștere sustenabilă începând cu 2026,” a mai precizat Claudiu Trandafir.

Pe măsură ce economia globală reduce viteza, dar evită recesiunea, iar marile bănci centrale oferă mai multă claritate asupra politicilor viitoare, România are șansa de a transforma această perioadă într-un punct de relansare. Cu pași calculați și reforme aplicate riguros, următorii kilometri ai drumului economic pot conduce spre o etapă de consolidare și creștere sustenabilă.