Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55%

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere.



Astfel, cei care vor sa-şi investească economiile în lei în Programul Fidelis, ediţia din decembrie, vor beneficia de dobânzi de 6,55% - cu scadenţa la 2 ani, de 7,55% cu scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,10% cu scadenţa la 4 ani şi de 7,50% cu scadenţa la 6 ani.



Emisiunile în euro au o dobândă de de 3,75% cu scadenţa la 3 ani, de 4,75% cu scadenţa la 5 ani, de 6,20% cu scadenţa la 10 ani.



Potrivit MF, tranşa speciala de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadenţa la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobânda de 7,55%. Donatorii-investitori se bucura de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.



MF reaminteşte facilităţile celor care care investesc în titlurile de stat Fidelis, respectiv posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobânda aferenta perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă; veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.



Valoarea nominala a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.



Băncile partenere sunt: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

