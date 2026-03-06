Tragedia de la Huși: Despăgubiri record pentru familia fetiței decedate la spital

Judecătorii au stabilit că atât medicul care a gestionat cazul, cât și spitalul din Huși sunt responsabili moral de deces, deși nu s-a stabilit că e vorba de malpraxis.

O tragedie evitabilă

Alexandra a fost adusă la spital de bunica sa cu simptome de laringită în anul 2011. Conform protocolului uniății sanitare din acel moment, copilul a fost trimis direct la secția de pediatrie, în loc să fie preluat imediat de un specialist din compartimentul de primire urgențe (UPU).

Starea fetiței a devent critică într-un ritm rapid, fiind nevoie urgentă de traheostomie,procedură care ar fi putut salva viața copilului.

„Copilul suferea de epiglotită, este o formă de laringită acută gravă, care duce la închiderea căilor respiratorii dacă nu se intervine prompt pentru permeabilizarea căilor aeriene superioare. În cazul de faţă trebuia să se efectueze traheostomie”, a explicat Luminița Vârban, avocata familiei, pentru observatornews.ro.

Recunoașterea gravității situației

În fața instanței, medicul pediatru a recunoscut că și-a dat seama de gravitatea situației.

Chiar din uşa salonului mi-am dat seama de gravitate. I-am spus asistentei că este epiglotită şi să acţioneze foarte repede. Intenţionam ca apoi să merg să vorbesc cu medicul de gardă din UPU să aducă o trusă de intubare”, a declarat acesta.

Intervenția medicului specialist din UPU a avut loc însă la 15 minute după ce fetiția intrase în stop cardiorespirator, iar judecătorul și-a motivat d ecizia prin faptul că Alexandra „nu a avut nicio șansă”.

Decizia instanței

Dosarul de malpraxis a fost însă clasat, dar instanța a hotărât acordarea de despăgubiri morale de 400.000 de euro, care vor fi împărțiți între părinţi şi alte 4 rude ai fetiţei.

„Nefiind malpraxis, cred că nici asigurarea nu ne va ajuta. Dacă aveam asigurarea făcută pe daune morare ne ajuta”, a declarat Cornel Butuiuc, managerul Spitalului Huși, precizând că untatea medicală nu are banii necesari și este posibil să fie executată silit.

Decizia magistraților este executorie însă nu este definitivă, putând fi contestată în instanță.