Ministrul Finanțelor: Pentru bugetul anului 2026 pornim de la o bază de investiții foarte bun

În privința bugetului pentru anul 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a arătat optimist, prin prisma investițiilor realizate în cursul anului precedent. Într-o conferință de presă, ministrul a declarat că investițiile din 2025 au fost superioare celor din 2024.

„Foarte important pentru bugetul anului 2026 este că pornim de la o bază de investiții foarte bună. Știți foarte bine că au fost foarte multe observații, comentarii în privința modului în care gestionăm investițiile în ultimele șase luni, comentarii în sensul în care investiții scad sau investițiile sunt tăiate sau investițiile sunt blocate. Rezultatul de la final de an ne arată contrariul. Ne arată că investițiile au crescut cu aproximativ 15%.

Investițiile pentru 2025 au fost 137 miliarde, net superioare celor 119 miliarde în 2024, ceea ce, bineînțeles, semnalează faptul că am reușit să accelerăm în semestru 2 din 2025. Sunt aproximativ 87 de miliarde executate în semestru 2 din investiții”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că investițiile la care a făcut referire sunt preponderent investiții din fonduri europene nu fonduri naționale.

„Un alt lucru foarte important de notat este că aceste investiții sunt preponderent investiții din fonduri europene nu fonduri naționale. Deci am reușit să creștem și proporția între fondurile europene versus fonduri naționale. Detalii efective despre modul în care vom gestiona proiecția fiecărui ordonator de credere în discuția pe buget, o să anunțăm punctual în discuții pe parcursul adoptării bugetului. Datele esențiale au fost, calendarul a fost finalizat ieri în coaliție și este o bază bună, foarte bună de plecare pentru adoptarea acestui buget”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Încercăm să găsim măsuri de relansare

Un grup tehnic format din reprezentanți ai partidelor coaliției de guvernare lucrează la un plan de relansare economică, a declarat, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare într-o conferință de presă.

Fiecare partid din coaliție a venit cu propuneri, a precizat ministrul Nazare. El a mai spus că Ministerul Finanțelor tratează cu foarte mare seriozitate propunerile tuturor partidelor, în vederea adoptării unor măsuri de relansare.

„Pe de altă parte suntem conștienți că toate măsurile de relansare au și costuri. Trebuie măsurile de relansare presupun un efort, un efort de spațiu fiscal. De aceea am creat acest grup tehnic cu specialiștii din toate partidele.

Vom întruni din nou acest grup tehnic, vom relua în completare cu măsurile adoptate în decembrie, noi măsuri și, bineînțeles, vom încerca să avem cel mai bun mix de măsuri de relansare adoptabil în coaliție, cu care să fie toate partidele de acord, bineînțeles, având în vedere și spațiile fiscale pe care le avem.

Deci măsura în care și cred că avem nevoie de aceste măsuri, dar, repet, nu sunt măsurile unui singur partid, nu sunt măsuri dintr-o singură zonă, nu sunt de stânga, nu sunt de dreapta, sunt măsurile de care are nevoie România în acest an pentru relansare. Baza relansării o reprezintă cheltuiala din fonduri europene de toate tipurile pe care am enunțat-o la începutul acestei conferințe de presă”, a declarat Alexandrul Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai spus că s-a discutat despre mai multe tipuri de scheme de ajutor pentru companii și că va propune un credit fiscal care să fie mult mai ușor de accesat de către companii.

„Încercăm împreună cu specialiștii partidelor să găsim, să identificăm măsuri de relansare și am discutat aici mai devreme despre mai multe tipuri de scheme de ajutor pentru companii care sunt în discuția acestui grup, despre amortizare accelerată, tipuri, extinderea amortizării accelerate, despre măsurile pe care le avem în vedere pentru stimularea zonei de cercetare-dezvoltare, unde actualul mecanism nu funcționează, deducerile pe forma actuală nu funcționează și intenționăm să propunem un credit fiscal care să fie mult mai ușor de accesat de către companii decât este actuala formă de deducere. Deci, practic, să facem funcțională schema de cercetare-dezvoltare”, a precizat ministrul Nazare.