Noutate pe segmentul de conferințe și teambuilding. Harghita a devenit și locul ideal pentru turismul de business

Una dintre zonele sălbatice până de curând, Cetatea Zetea și împrejurimile ei s-a transformat în locul cel mai căutat de companiile care organizează teambuildinguri și conferințe, după ce câțiva investitori au ridicat aici spații de cazare și de agrement la standardele cele mai înalte.

Zona este din ce în ce mai frecventată și de iubitorii sporturilor de iarnă care caută pârtii accesibile, mai puțin aglomerate decât cele de pe Valea Prahovei și cu spații de cazare în condiții de lux. S-au construit zone extinse de activități în aer liber, piscine, centre SPA, terenuri de sport, piste de bob și de carting, iar pentru grupurile mari, de peste 200 de persoane, proprietarii de hoteluri și de pensiuni colaborează, pentru a-și completa reciproc locurile de cazare.

Iarna se schiază pe pârtiile din Harghita, iar pentru restul anotimpurilor, în zonele deja cunoscute pentru oferta de schi s-au construit noi atracții, la fel de spectaculoase, precum pistele de bob de vară - un fel de rollercoaster cu mașinuțe, întinse pe distanțe foarte mari, în mijlocul unor peisaje superbe, precum cele de la Vărșag sau Lacu Roșu -, trasee de mountain cart (unul fiind tot la Vărșag) și piste de carting, precum cel de la Cetatea Zetea, parte a resortului Desag.

De altfel, Desag este și unul dintre cele mai bune locuri pentru conferințe și teambuilding, unde până acum ajungeau mai mult grupuri de copii și schiorii care mergeau iarna la Vărșag. Aici se va construi și un Aventura Park, cu unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din România, iar cetatea Zetea, acum aproape necunoscută chiar și românilor, va fi pusă în valoare pe modelul celei de la Saschiz, în noul proiect al proprietarilor de la Desag.

Locul e situat la 16 kilometri distanță față de pârtia de schi și bobul de vară, dar și la circa 17 kilometri față de parcurile tematice de la Băile Seiche, lângă Odorheiu Secuiesc, unde s-a construit Mini Transilvania - o zonă în care pot fi admirate peste 100 de machete ale celor mai importante monumente istorice din Ardeal și din zonele învecinate. Toți angajații resorturilor vorbesc acum limba română, iar celor care vor să lucreze în turism li se oferă cursuri speciale de limba română.

Sustenabile și prietenoase cu natura

Un alt resort s-a construit în această zonă, fiind inaugurat anul acesta, cu o ofertă complementară celei de la Desag. Complexul Eskaperdo a fost construit pe locul unei foste mlaștini din mijlocul pădurii, pe un teren despre care nimeni nu ar fi crezut, până anul trecut, că ar putea deveni zonă frecventată de turiști. Acum este unul dintre cele mai căutate resorturi din Harghita.

Este amplasat la aproximativ 30 de kilometri distanță de Odorheiul Secuiesc și la 70 de kilometri de Miercurea Ciuc, la doar câțiva kilometri de frumosul sat Varsag. Complexul este înconjurat de pădurile din munții Harghita, la o altitudine de 650 de metri, la poalele munților Harghita Mădăraș.

Este compus din 20 de vile construite în stil scandinav, cu desing modern și minimalist. Fiecare vilă este alcătuită din living cu bucătărie proprie, 2 dormitoare și 2 băi. Fiecare vilă are o bucătărie complex utilată. Complexul este înconjurat de pădure, iar în apropiere curge Târnava Mare.

Toate vilele din complexul Eskaperdo sunt dotate cu panouri solare, pompă de căldură, sistem de apă potabilă proprie, ceea ce permite funcționarea într-un mod sustenabil și responsabil față de mediu, promovând un stil de viață „green”.

O altă bază de cazare construită recent, în altă zonă a județului, este Oxygen Resort este cel mai mare complex turistic din județul Harghita, la mare altitudine, cu pârtie proprie de schi și două instalații de bob pe șine, funcționale în toate anotimpurile.

Resortul a atras deja atenția iubitorilor sporturilor de iarnă, nu doar datorită pârtiei proprii, ci și a ofertei de cazare speciale: 35 de „bungalouri” construite în cel mai futurist stil arhitectural, sustenabile și prietenoase cu natura, cu vedere la piscurile montane, dar și un restaurant cu preparate-unicat. De anul viitor va fi deschis și un hotel cu 81 de camere și un penthouse, cu zonă SPA. Tot în cadrul resortului se va extinde parcul de aventură, cu o tiroliană între munți. Resortul oferă și o priveliște unică, fiind construit pe o suprafață de 90 de hectare, în vârful munților.

Parcul de aventură al resortului se întinde pe 5 hectare și se va extinde. Aici se fac jocuri din lemn, tragere la țintă, bowling, biliard, copiii au o casă de joacă, o trambulină, un castel gonflabil, loc de joacă. Există și un traseu pentru mers desculț, o pistă de tubing, parc de fitness și multe altele, pentru toate anotimpurile.

Mai atractiv pentru iubitorii sporturilor de iarnă

Cu aceste noi baze de cazare la înalte standarde, oferta turistică de iarnă atrage din ce în ce mai mulți vizitatori în județul Harghita, iar antreprenorii extind infrastructura pentru sporturile de iarnă și aventură, fără a mai aștepta o strategie sau un proiect de investiții din partea statului.

În mai multe zone din județul Harghita s-au înmulțit, în ultimii ani, parcurile de aventuri, pârtiile de schi și instalațiile de bob pe șine - 7 în total - care se adaugă la oferta agroturistică și la gastronomia locală, foarte bogată.

Harghita are un număr impresionant de pârtii de schi. Harghita Băi este cea mai cunoscută stațiune pentru sporturile de iarnă, fiind situată la 21 km de Miercurea Ciuc. Aici sunt 7 pârtii de schi. Dar mai sunt multe alte zone în care se poate schia și care deja au fost descoperite de cei care vor să evite locurile aglomerate de pe Valea Prahovei.

Oferte create mai mult pentru români

Județul Harghita a fost, până în 2020, unul dintre puținele locuri din România în care s-a făcut cu precădere incoming - hotelierii s-au bazat pe turiștii străini care ne-au vizitat țara. Pandemia a distrus turismul, în primul an, ajutoare de la guvern nu au venit, iar turiștii străini au reînceput să vină în 2021. Din 2022 se aștepta o creștere spectaculoasă a numărului de vizitatori, în special din Germania, Suedia, Franța și Israel, însă după 24 februarie 2022 s-au anulat, brusc, cele mai multe rezervări.

Străinii s-au speriat de războiul din Ucraina și s-au orientat spre alte destinații, chiar dacă Harghita e departe de zona conflictului. În ultimii ani s-au făcut și foarte multe investiții, atât în hoteluri, pensiuni și restaurante la standarde foarte înalte, cât și în spații de agrement și turism de aventură, unde se pot face foarte multe activități.

O întreagă localitate, Korund, a fost transformată în spațiu cu ateliere de meșteșuguri tradiționale. Dacă până acum câțiva ani se puteau doar cumpăra obiecte de ceramică, de iască, lemn, pielărie etc., de la meșterii populari, acum se poate merge la atelierele lor, pentru învățarea meșteșugurilor. Olăritul, care este o activitate la modă în teambuilding, se poate învăța direct de la cei mai pricepuți olari din Korund.

Iar pentru prelucrarea ciupercilor de copac (iasca), se poate merge la ultimii cunoscători și practicanți din lume, pentru că la Korund au rămas ultimele ateliere de acest fel. Pentru gurmanzii curioși să afle secretele cozonacilor secuiești există ateliere de kurtos kalacs, unde fiecare turist își poate face singur un kurtos, la îndrumarea unui maestru care vorbește bine și limba română.

