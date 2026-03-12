x close
SRI, campion la atragerea de fonduri europene

de Redacția Jurnalul    |    12 Mar 2026   •   22:36
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că majorarea bugetului Serviciul Român de Informații este determinată de proiecte finanțate din fonduri europene, precizând că și alte ministere se află în situații similare.

Întrebat de ce bugetul Serviciului Român de Informații a crescut, dar bugetele altor ministere, precum ministerul Sănătății s-au diminuat, premierul României a spus: „Abordarea este simplistă și strict contabilă”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, unele instituții au bugete mai mari deoarece gestionează proiecte finanțate din programe europene.

„Trebuie să recunoaștem că sunt ministere care și-au crescut bugetele sau autorități pentru că beneficiază de anumite linii de finanțare. Vă rog să verificați, de exemplu, Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor, de exemplu, care au programe importante și și Serviciu Român de Informații are programe atât pe fonduri europene cât și pe componenta de SAFE”, spune Ilie Bolojan.

Prim-Ministrul a exemplificat: „De exemplu, achiziție de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care țin atât de accesarea de fonduri europene cât și de SAFE. Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituții, inclusiv SRI, și la Ministerul Apărării e o creștere importantă pe partea de SAFE de câteva miliarde, la fel este la Transporturi de câteva miliarde, anumite ministere, cum sunt cel de Externe, care n-au avut, de exemplu, astfel de proiecte, în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste fonduri”.

