Pană de electricitate: Cum să faci o lumânare de urgență

Specialiștii ne recomandă să fim calmi și să ne pregătim din timp. Pe lângă provizii de alimente și apă, este util să știi cum să te descurci fără lumină.

Ingrediente pentru lumânare

un recipient de sticlă

orez

apă

bețișoare pentru urechi

foarfecă

ulei de măsline

Pași de urmat

Umple recipientul cu orez și adaugă apă, astfel încât să fie bine îmbibat. Toarnă ulei de măsline în centrul recipientului. Taie capătul unui bețișor pentru urechi și introdu-l în ulei, având grijă ca partea tăiată să fie înfiptă în orez. Apprnzi capătul cu bumbacul.

Această lumânare improvizată poate oferi lumină temporară în cazul unei pene de curent..

În Olanda, autoritățile au derulat campania „Think Ahead” pentru a pregăti cetățenii în fața unor posibile blackout-uri. Locuitorii au fost sfătuiți să se descurce timp de 72 de ore fără electricitate, apă și comunicații, demonstrând importanța pregătirii personale pentru astfel de situații, potrivit spynews.ro