Noi spectacole de teatru difuzate de Televiziunea Română – partener al UNITER în Campania Națională „Artiștii pentru Artiști” 2026

În primul rând, pentru că răspunde apelului caritabil al UNITER de a celebra teatrul ÎMPREUNĂ, în sprijinul artiștilor care se confruntă cu probleme de sănătate și în al doilea rând, pentru că deschide perspectiva unor relații mai consistente între instituțiile teatrale, programele UNITER și Televiziunea Română. Iată că sloganul „artiștii pentru artiști” a trecut de la stadiul de simbol și este acum un demers cât se poate de real, de viu și constant. Mai ales că anul acesta avem un număr record de instituții teatrale care s-au alăturat demersului nostru.

Două spectacole reprezentative pentru teatrul românesc de azi, cu mare priză la public, prezente în București în cadrul Festivalului Național de Teatru anul trecut, au fost filmate de o echipă TVR în cadrul parteneriatului cu UNITER și se vor difuza pe canalele TVR1 și TVR Cultural, în luna martie (în preajma și chiar de Ziua Mondială a Teatrului), marcând legăturile umane autentice între cei care dau viață teatrului, sub egida Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști”:

„Regina nopții”, producție a Teatrului „Fani Tardini” Galați, în regia Letei Popescu, un spectacol aflat încă de la premieră în topul preferințelor publicului, cu trei nominalizări și un premiu la Gala Premiilor UNITER 2025, va fi difuzat în data de 25 martie 2026, ora 21:00, la TVR Cultural (cu redifuzare pe TVR Internațional).

„Grădina de sticlă”, după Tatiana Țîbuleac, producție a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, în regia lui Petru Hadârcă – cu două trofee la Gala Premiilor UNITEM 2024 – va fi difuzat în data de 27 martie 2026, ora 22:00 la TVR1 (cu redifuzare pe TVR Moldova), chiar de Ziua Mondială a Teatrului, marcând și Ziua Unirii Basarabiei cu Regatul României.

Acest parteneriat reprezintă un pas firesc în extinderea accesului la creația teatrală contemporană și consolidează un dialog necesar între publicul larg, artiști și producători de teatru.

***

Campania Națională „Artiștii pentru artiști” ediția 22, program caritabil permanent al UNITER inițiat în 2002 de Ion Caramitru, se desfășoară în luna martie împreună cu 36 de teatre și echipe artistice și tehnice din România, încasările din vânzarea biletelor la spectacolele care se vor juca sub acest îndemn urmând să alimenteze Fondul de Solidaritate Teatrală (RO14BRDE445SV1725617445).

Cum te poți implica?

Poți participa la alimentarea Fondului de Solidarita teatrală (RO14BRDE445SV17256174450) prin:

, care permite redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat către această cauză; Programarea de spectacole sub semnul „Artiștii pentru Artiști”, încasările din vânzarea de bilete având ca destinație Fondul de Solidaritate Teatrală;

sub semnul „Artiștii pentru Artiști”, încasările din vânzarea de bilete având ca destinație Fondul de Solidaritate Teatrală; Cumpărarea de bilete la spectacolele pe care teatrele le programează în acest scop

Mai multe detalii despre eveniment, programul spectacolelor din campanie și modalitatea de achiziționare a biletelor găsiți pe site-ul uniter.ro și pe site-urile teatrelor producătoare.

Cumpără bilete la spectacolele de teatru din Cadrul Campaniei și contribui în mod direct la alimentarea Fondului de Solidaritate Teatrală! Artiștii au nevoie de susținerea ta!