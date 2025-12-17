Încă o veste proastă pentru români. Facturi mai mari la energie de la 1 ianuarie

Tarifele de rețea au, însumate, o pondere de peste un sfert în totalul facturilor lunare la curent achitate de populație. Tarifele sunt modificate pentru operatorul de transport și sistem Transelectrica și pentru cei 4 operatori concesionari regionali de distribuție – Rețele Electrice, Distribuție Energie Electrică România (DEER), Delgaz Grid și Distribuție Energie Oltenia (DEO). ″Urmare a analizei datelor transmise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în conformitate cu prevederile Metodologiei transport, ANRE a efectuat calculele prin care s-au reproiectat veniturile țintă pentru perioada a V-a de reglementare, corecțiile aferente perioadei a IV-a de reglementare, inclusiv corecțiile anuale ale anului 2024 și a determinat veniturile reglementate și tarifele de transport propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 ianuarie 2026. Urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distribuție concesionari, în conformitate cu prevederile Metodologiei distribuție, ANRE a efectuat calculele privind corecțiile anuale aferente anului 2024 și a determinat veniturile reglementate și tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 ianuarie 2026″, a precizat ANRE.

Astfel, pentru Transelectrica, se propune creșterea cu 10,35% a tarifului de extragere a energiei din rețea, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh. Cel de introducere a electricității în rețea ar urma să crească și el, cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.

În privința tarifelor de distribuție, propunerile de ajustare diferă în funcție de regiune, reflectând starea tehnică a rețelelor, nivelul pierderilor de curent din ele (consumul propriu tehnologic al operatorilor – CPT) și costurile acoperirii acestora, precum și necesarul asumat de investiții în rețele, pentru întărire și modernizare.

Astfel, la distribuitorul Rețele Electrice, preluat de grecii de la PPC de la grupul italian Enel, se propune o creștere cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.

La DEER, este propusă majorarea cu 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh. Pentru Delgaz Grid, este propusă o majorare cu 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh. În fine, la Distribuție Energie Oltenia, propunerea este de scădere cu -8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh. Toate tarifele menționate sunt fără TVA.