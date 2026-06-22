A început sezonul porumbului fiert. Prețuri mari la știuleți în piețe și supermarketuri

În prezent, prețurile variază între 3 și 6 lei pe bucată, în funcție de proveniență și de locul de comercializare.

Porumb de import la vânzare

În piețele din Capitală, oferta este deja diversificată. În Piața Obor, de exemplu, un știulete de porumb se vinde cu prețuri cuprinse între 3 și 5 lei. Comercianții spun că producția românească este încă limitată, motiv pentru care o parte importantă a mărfii provine din import.

Porumbul poate fi găsit și în supermarketuri, unde prețurile sunt ușor mai ridicate. Pe lângă producția autohtonă, retailerii comercializează și porumb adus din alte țări. Un exemplu este porumbul importat din Turcia, care ajunge la aproximativ 6 lei bucata. De asemenea, consumatorii au la dispoziție și opțiunea comenzilor online.

Ce se va întâmpla cu prețurile?

Reprezentanții comercianților estimează însă că prețurile vor începe să scadă pe măsură ce cantitățile de porumb românesc disponibile pe piață vor crește.

„Am introdus porumbul pentru fiert în ofertă în urmă cu aproximativ 10 zile, la prețul de 5,99 lei pe bucată. Este un produs românesc, cultivat în solar. Cererea clienților ne-a surprins, iar în prezent vindem câteva sute de bucăți zilnic. A fost necesară suplimentarea stocurilor pentru a face față solicitărilor”, a declarat Michael Kaiser, CEO al unui supermarket online.

Pe măsură ce sezonul avansează și recoltele locale devin mai abundente, comercianții se așteaptă la o reducere a prețurilor și la o ofertă mai bogată de porumb românesc, potrivit observatornews.ro.