Investiție strategică în energie: platformă avansată pentru managementul rețelei de distribuție

Proiectul, în valoare de peste 135 de milioane de lei, marchează un pas important în digitalizarea rețelelor, iar serviciile necesare au fost achiziționate printr-o licitație derulată pe platforma SEAP.

Potrivit companiei, noile soluții informatice vor moderniza semnificativ modul în care este monitorizată, controlată și operată rețeaua de distribuție, contribuind la creșterea rezilienței infrastructurii și la reducerea timpilor de intervenție în cazul întreruperilor.

Mihai Pește: „Digitalizarea rețelei crește fiabilitatea și permite integrarea eficientă a energiilor regenerabile”

Directorul General al Rețele Electrice România, Mihai Pește, subliniază că investițiile sunt esențiale pentru adaptarea la noile cerințe energetice ale consumatorilor:

„Modernizăm constant rețeaua de distribuție pentru a-i crește reziliența și flexibilitatea. Implementarea unor sisteme avansate de monitorizare și control va permite o gestionare mai performantă a rețelei și va asigura o distribuție fiabilă și sigură. Digitalizarea contribuie la reducerea semnificativă a timpilor de intervenție, iar noile sisteme complet integrate vor facilita utilizarea algoritmilor de Inteligență Artificială pentru a transforma rețeaua într-una rezilientă și sigură pentru colegi și parteneri.”

Beneficii: intervenții mai rapide, calitate mai bună a energiei și procese digitalizate

Implementarea proiectului va crește considerabil eficiența operațională și calitatea serviciului de distribuție. Printre principalele beneficii:

reducerea duratei întreruperilor planificate și neplanificate;

optimizarea intervențiilor în cazul incidentelor în rețea;

digitalizarea proceselor de operare și întreținere;

îmbunătățirea calității energiei distribuite;

acces mai facil și mai eficient pentru utilizatori.

Finanțare mixtă: fonduri europene și resurse proprii

Dezvoltarea platformei integrate AADMS, împreună cu modulele de analiză și modelare a rețelei (DMS/EMS), va fi realizată prin fonduri europene din Programul de Dezvoltare Durabilă. Componentele SCADA și sistemul de management al întreruperilor (OMS), precum și soluția WFM, sunt finanțate din fonduri proprii ale companiei.

Platforma AADMS va integra SCADA, DMS/EMS și OMS într-un singur ecosistem digital, permițând o gestionare centralizată, automatizată și în timp real a rețelei de distribuție.

Implementare în trei etape, pe durata a doi ani

Proiectul a intrat în faza de implementare, structurată în trei etape majore:

definirea designului de detaliu și instalarea componentelor standard; integrarea, personalizarea și adaptarea soluțiilor la reglementările locale și la nevoile operaționale; trecerea în exploatare operațională.

Procesul complet se va desfășura pe parcursul a doi ani, urmat de perioade de garanție și post-garanție.

Rețele Electrice România – una dintre cele mai mari companii de distribuție din țară

Compania operează aproximativ 134.000 de kilometri de rețea electrică în zonele Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața de distribuție la nivel național. Rețeaua administrată include 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.

Prin acest proiect, Rețele Electrice România continuă direcția strategică de modernizare, creștere a siguranței și performanței infrastructurii, precum și de aliniere la standardele europene de mediu și eficiență energetică.