„PĂMÂNTUL NU MAI AJUNGE!” Jeff Bezos vrea să mutăm fabricile pe Lună

Jeff Bezos: industria grea ar trebui mutată pe Lună pentru a salva Pământul. Planul Blue Origin care redefinește viitorul omenirii

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a susținut la VivaTech Paris o viziune radicală despre viitorul civilizației: mutarea industriei grele în spațiu și transformarea Lunii într-un prim hub al expansiunii umane. Alături de conducerea Blue Origin, Bezos a afirmat că doar astfel creșterea economică și protejarea mediului pot coexista.

„Planeta grădină” a Pământului și viziunea lui Bezos pentru viitor

În cadrul conferinței VivaTech din Paris, organizată de VivaTech, Jeff Bezos a susținut că omenirea poate atinge un echilibru între progres și sustenabilitate doar dacă industria grea este mutată în afara Pământului.

„Planeta noastră grădină poate fi readusă la starea de dinaintea Revoluției Industriale”, a afirmat Bezos, subliniind că, deși nivelul de trai al oamenilor a crescut semnificativ în ultimele secole, planeta a avut de suferit.

El a insistat că această transformare nu presupune renunțarea la progres, ci relocarea lui în spațiu, potrivit Euronews.

Luna, „prima etapă” a expansiunii dincolo de Pământ

Un punct central al discursului a fost rolul Lunii în strategia de expansiune umană. Bezos a argumentat că satelitul natural al Pământului trebuie să fie prima destinație, înainte de orice misiune către Marte.

„Dacă sari etape, nu devii mai rapid. Luna este un cadou, este foarte aproape”, a spus el, subliniind avantajele logistice ale unei baze lunare.

Potrivit acestuia, Luna poate fi atinsă în aproximativ trei zile și jumătate, spre deosebire de Marte, unde ferestrele de lansare apar la doi ani distanță. Gravitația redusă ar face, de asemenea, mult mai eficiente viitoarele misiuni spațiale.

Resursele Lunii și economia spațiului

Bezos a argumentat că exploatarea resurselor lunare ar putea revoluționa economia spațială. Gheața de apă de pe Lună ar putea fi transformată în oxigen lichid, esențial pentru combustibilul rachetelor, reducând drastic costurile lansărilor.

De asemenea, suprafața Lunii, bombardată timp de miliarde de ani de meteoriți, ar conține o gamă largă de minerale necesare construcțiilor în spațiu.

În viziunea sa, aceste resurse ar transforma Luna într-un punct strategic pentru misiuni spre Marte și mai departe.

De la Apollo la colonii permanente

Referindu-se la programul Apollo, Bezos a spus că acea etapă a fost accelerată artificial de rivalitatea geopolitică, fiind susținută de cheltuieli uriașe și nesustenabile pe termen lung.

Diferența, a explicat el, este că Blue Origin urmărește o prezență permanentă pe Lună, nu doar misiuni temporare.

„Nu este vorba despre a merge și a pleca, ci despre a rămâne”, a subliniat el.

Colonii spațiale și inteligență artificială

În viziunea extinsă a lui Bezos, dezvoltarea spațială include construcția de habitate orbitale inspirate din conceptele fizicianului Gerard O'Neill, capabile să găzduiască milioane de oameni.

Aceste structuri ar putea susține infrastructură computațională, producție industrială și energie solară colectată direct din spațiu.

În paralel, Bezos a menționat proiectul său de inteligență artificială, Prometheus AI, despre care spune că ar putea accelera radical ciclul de inovație, reducând dezvoltarea tehnologică de la ani la luni.

O viziune optimistă asupra viitorului umanității

În încheiere, Bezos a transmis un mesaj optimist, susținând că omenirea trăiește cea mai „bogată în oportunități” perioadă din istorie.

El a comparat inovațiile moderne cu marile salturi tehnologice din trecut, de la agricultură la revoluția industrială, afirmând că viitorul aparține antreprenorilor și inginerilor capabili să ducă civilizația dincolo de limitele Pământului.