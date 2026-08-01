Cum cureți adidașii albi în 5 minute. Trucul cu pastă de dinți care îi face să arate ca noi

Există însă un truc simplu, rapid și ieftin care poate reda albul adidașilor în doar câteva minute, folosind un produs pe care aproape toată lumea îl are în baie.

De ce se murdăresc atât de repede adidașii albi

Încălțămintea albă este una dintre cele mai versatile alegeri, potrivindu-se aproape oricărei ținute. Tocmai culoarea deschisă o face însă extrem de sensibilă la murdărie.

Praful, petele de iarbă, noroiul, urmele de asfalt sau marginile îngălbenite apar rapid și, de multe ori, rămân chiar și după o spălare obișnuită.

Trucul cu pastă de dinți care îi face să arate aproape ca noi

Soluția este surprinzător de simplă: pasta de dinți albă.

Aceasta conține particule abrazive foarte fine, capabile să îndepărteze murdăria fără să afecteze materialul încălțărilor.

Ai nevoie doar de:

pastă de dinți albă (nu gel colorat); o periuță de dinți veche, cu peri moi; o lavetă sau o cârpă ușor umezită.

Cum cureți adidașii pas cu pas

Aplică o cantitate mică de pastă de dinți pe periuță.

Freacă ușor suprafața adidașilor, cu mișcări circulare.

Insistă pe marginile din cauciuc și pe zonele cu pete persistente.

Lasă pasta să acționeze unul-două minute.

Șterge apoi suprafața cu o lavetă umedă până când îndepărtezi toate urmele.

În doar câteva minute, petele superficiale dispar, iar marginile albe își recapătă culoarea.

De ce funcționează această metodă

Pasta de dinți conține ingrediente care dizolvă depunerile de grăsime și particule abrazive delicate, folosite inclusiv pentru curățarea smalțului dentar.

Acestea îndepărtează eficient murdăria fără să afecteze materialele textile sau cauciucul, așa cum se poate întâmpla în cazul unor detergenți foarte agresivi.

În plus, nu este nevoie să uzi complet încălțămintea și nici să aștepți ore întregi până se usucă.

Este bine să speli adidașii în mașina de spălat?

Specialiștii recomandă prudență.

Deși mulți producători permit spălarea anumitor modele la temperaturi joase, ciclurile repetate pot:

slăbi adezivul;

deforma talpa;

uza materialul textil;

reduce durata de viață a încălțămintei.

Pentru petele obișnuite, curățarea manuală este cea mai sigură variantă.

Cum îi păstrezi albi mai mult timp

După curățare, poți aplica un spray impermeabilizant pentru materiale textile, care creează o peliculă protectoare împotriva apei și murdăriei.

De asemenea, este bine să cureți petele imediat ce apar. Cu cât murdăria rămâne mai puțin timp pe material, cu atât va fi mai ușor de îndepărtat.

Un detaliu important

Metoda cu pastă de dinți este recomandată în special pentru adidașii din pânză și pentru marginile din cauciuc. Dacă încălțămintea este din piele naturală, piele întoarsă (suede) sau materiale foarte delicate, este indicat să testezi întâi produsul pe o zonă puțin vizibilă sau să folosești soluții speciale de curățare.

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