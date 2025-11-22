KazMunayGas pregătește o vânzare majoră în Europa. Rompetrol, în centrul tranzacției

KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, își pregătește retragerea parțială din Europa și intenționează să vândă până la 50% din activele sale regionale – inclusiv cele din România. Informația a fost făcută publică de presa din Kazahstan și preluată de site-ul caliber.az.

KMG International, element central al tranzacției

KMG International NV (KMGI), subsidiara deținută în totalitate de KazMunayGas, este vizată ca piesă principală în această operațiune de vânzare. Potrivit planului anunțat, licitația deschisă – desfășurată în două etape – va avea loc în perioada 2026–2027 și va permite investitorilor privați să achiziționeze până la jumătate din structura holdingului, confirmă Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan.

Potrivit autorităților, „Tranzacţia are ca obiectiv atragerea unui partener strategic. În prezent, KMGI este deţinută integral de KazMunayGas şi este alcătuită din 28 de companii din România, Elveţia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia şi Kazahstan. Holdingul deţine două rafinării în România - Petromidia şi Vega - un complex petrochimic, terminale şi o reţea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol”.

Afaceri puternice în România și regiune

KMGI este alimentată cu țiței atât din Kazahstan, cât și de la furnizori internaționali, iar modernizările realizate în ultimul deceniu au vizat atât rafinăriile Petromidia și Vega din România, cât și facilitățile KazMunayGas din Atyrau, Pavlodar și Shymkent.

Performanțele financiare ale holdingului confirmă rolul său strategic: între 2017 și 2021, veniturile anuale au variat între 4,8 și 11,6 miliarde de dolari, consolidând poziția KMGI în portofoliul energetic internațional al Kazahstanului.

Strategia KazMunayGas: eficiență și investiții noi

Tranzacția planificată face parte dintr-un program amplu al KazMunayGas de a atrage parteneri strategici, de a spori eficiența operațională în Europa și de a-și consolida poziția pe piețele energetice globale. Autoritățile de la Astana urmăresc modernizarea activelor, openizarea acestora către investitori privați și menținerea unui control stabil asupra operațiunilor cheie.

