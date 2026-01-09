AFIR pune la dispoziția legumicultorilor 150 milioane de euro pentru investiții

Este vorba despre investiții în sectorul legume și/sau cartofi, iar valoarea lor este de 151,38 milioane euro. Ele sunt incluse în măsura de intervenție DR-16 și sunt finanțate prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru această linie de finanțare se desfășoară în perioada 19 ianuarie 2026, ora 09:00 – 20 martie 2026, ora 16:00, iar proiectele se depun exclusiv online, prin platforma AFIR.

Această primă linie de finanțare este împărțit pe trei componente:

70,38 milioane euro pentru exploatații individuale din sectorul legume;

51 milioane euro pentru investiții în cultura cartofului;

30 milioane euro pentru formele asociative din sectorul legumicol.

Fermierii pot beneficia de un sprijin nerambursabil de până la 2.000.000 de euro pentru un proiect, cu o intensitate maximă a finanțării de 65% din valoarea eligibilă a investiției. Prin aceste alocuri se vor putea finanța:

spații protejate pentru legume (sere și solarii);

utilaje și echipamente agricole specifice;

capacități de depozitare, condiționare și procesare la nivel de fermă;

sisteme de irigații;

sisteme de avertizare meteo și alte echipamente pentru protecția culturilor.

Pentru prima etapă de depunere, pragurile de calitate sunt stabilite la:

68 de puncte pentru proiectele din sectorul legume;

50 de puncte pentru proiectele din sectorul cartofului.

Ulterior, pragurile scad gradual până la 40 de puncte pentru legume și 30 de puncte pentru cartof, ceea ce oferă șanse suplimentare fermierilor care nu reușesc să atingă punctajul maxim în prima fază.