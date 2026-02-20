Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu principalele valute

x close
20 Feb 2026
Sursa foto: Hepta/Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0974 lei, în urcare cu 0,18 bani (0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0956 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3327 lei, în creştere cu 1,11 bani (0,26%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3216 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5813 lei, în scădere cu 0,54 bani (-0,10%), faţă de 5,5867 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit vineri până la valoarea de 700,9567 lei, de la 693,2599 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

