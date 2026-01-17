Licitația autostrăzii Iași-Ungheni a fost contestată

Elektra Invest a depus o contestație susținând că documentația licitației are lacune. Ea cere introducerea de la început în documentație a autorizațiilor, atestatelor sau certificărilor speciale necesare pentru executarea legală a serviciilor și lucrărilor. Elektra arată că acum aceste cerințe nu sunt menționate în mod expres în documentație, iar acest lucru ar putea duce la vicierea licitației, susține aceasta.

„În concret, un ofertant care deține și dovedește existența autorizațiilor, certificărilor sau atestatelor ori care declară corect și complet subcontractorii specializați și depune autorizațiile acestora se supune, din momentul evaluării, tuturor cerințelor de verificare și conformitate, în timp ce un alt ofertant care omite să îi declare sau nu depune dovezi privind dreptul legal de prestare a serviciilor sau lucrărilor se sustrage temporar acestor cerințe, beneficiind, în mod nejustificat, de un tratament preferențial”, se arată în contestație.

Contestatarul solicită Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) să oblige Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) la adoptarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor. Depunerea contestației nu a determinat suspendarea procedurii. Valoarea contractului de proiectare și execuție a autostrăzii Iași – Ungheni ajunge la peste un miliard de euro. CNIR a lansat licitația în ultima zi a anului 2025, iar contestația a fost depusă la începutul acestei săptămâni.