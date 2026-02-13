Lovitură pentru bugetele românilor: Cât va costa carnea de miel înainte de Paște

Producătorii anunță creșteri de prețuri la carnea de miel, pe fondul majorării costurilor de producție, de la furaje până la medicamente și combustibil.

Scumpiri uriașe la carnea de miel

Potrivit crescătorilor de animale, prețul unui kilogram de carne de miel ar putea ajunge la 55 de lei în 2026, comparativ cu 45 de lei în 2025. Acest lucru înseamnă o scumpire de circa 10 lei pe kilogram, echivalentul unei creșteri de aproximativ 22%.

Producătorii spun că ajustarea tarifelor este inevitabilă, în condițiile în care toate cheltuielile au crescut semnificativ.

Impact direct asupra bugetelor familiilor

Crescătorii susțin că vor exista miei pentru toate buzunarele, însă admit că puterea de cumpărare a românilor ar putea influența vânzările din acest an.

În acest context, masa tradițională de Paște devine mai costisitoare, iar familiile vor fi nevoite fie să aloce un buget mai mare, fie să reducă din cantități, notează spynews.ro.

Paștele în 2026

Paștele Catolic și cel Ortodox vor fi celebrate la date diferite: