Lovitură pe piața energiei: Lukoil își vinde afacerile din străinătate! Gunvor preia controlul, SUA trebuie să aprobe

Grupul elvețian Gunvor a depus o ofertă oficială pentru achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiunile Statelor Unite. Tranzacția include subsidiarele deținute prin Lukoil International GmbH și ar putea schimba semnificativ structura operațiunilor globale ale gigantului energetic rus.

Potrivit unui comunicat emis de Lukoil, termenii principali ai acordului au fost deja conveniți între cele două părți, iar compania rusă a acceptat oferta, angajându-se să nu mai negocieze cu alți potențiali cumpărători.

Finalizarea vânzării depinde însă de obținerea mai multor aprobări, printre care se numără autorizația Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, precum și licențele și permisele necesare în statele unde Lukoil își desfășoară activitatea.

Cele două companii intenționează să solicite prelungirea licențelor și autorizațiilor existente pentru a asigura continuitatea operațiunilor până la încheierea tranzacției.

Lukoil a explicat că decizia de vânzare a Lukoil International GmbH vine pe fondul presiunilor internaționale și al sancțiunilor impuse companiei de mai multe state occidentale.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, achiziționată în 1998, și o rețea de peste 320 de stații de carburanți. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 2,5 milioane de tone anual, contribuind semnificativ la producția de combustibili din regiune.