Mielul de Paște devine lux pentru români: Cât costă alimentul tradițional de sărbători?

Fermierii spun că, la aproape o lună înainte de sărbători, comenzile stagnează, iar tensiunile din Orientul Mijlociu afectează și exporturile către țările arabe.

Cererea scade, prețurile cresc

În timp ce în alți ani rezervările depășeau producția, acum clienții sună rar și doar pentru a întreba de costuri.

„Dacă nu sunt bani, nu cumpără şi asta e, rămânem cu ei. Au scăzut jumătate comenzile faţă de anul trecut. Au sunat câţiva, au întrebat de preţ, şi atât”, afirmă Andrei Jureschi, crescător de oi, pentru observatornews.ro.

Carnea de miel pornește de la 45 de lei pe kilogram și poate ajunge la 55 de lei, ceea ce ăi deermnă pe mulți români să renunțe.

În același timp, războiul din Orientul Mijlociu a redus drastic exporturile către țările arabe, afectând puternic veniturile fermierilor.

Sectorul ovin, grav afectat de scumpiri și război

„Se aşteaptă la un impact negativ în sectorul ovin. Sunt fermieri care au credite la ora actuală şi prin valorificarea mieilor speră să poată acoperi o parte din ratele pe care le au”, explică Ionică Nechifor, director executiv Federația Romovis.

"Nu ştiu cum va reacţiona piaţă. Faţă de anul trecut cantitatea de miei de peste 20 de kilograme în viu este la jumătate", spune Mihai Voloșeniuc, director DSVSA Suceava.

Românii reduc porțiile

Pentru cei care vor să păstreze tradiția, soluția este fie să cumpere cantități mai mici de carne din carmangerii, reducând astfel porțiile de la masa tradițională de Paște.

„Carnea de miel va fi scumpă, clar, foarte scumpă, atunci ne limităm la cât este. Salariile rămân aceleași, mai tăiem de pe listă, luăm ceva la preț mai mic", spune un român.

Crescătorii avertizează că, fără cerere și prețuri mai bune, falimentul bate la ușă.

„Dacă arabii n-ar cumpăra mieii de la noi și nu ne-ar da un preț mai bun, nu am putea rezista. În țară nu e cerere, și oamenii în țară nu mănâncă atât miel cât mănâncă arabii. Vara a fost foarte grea, secetoasă, iarna foarte lungă. Și acum, și cu războiul ăsta, am picat în cap de tot, ce facem... nu știu”, povestește Corneliu Anghel, crescător.

În medie, un român consumă circa două kilograme de carne de miel pe an. Între 2 și 3 milioane de miei și oi sunt exportați anual către țările arabe, iar această piață externă reprezintă un sprijin esențial pentru crescătorii din România.