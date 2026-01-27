Ministrul Florin Barbu: Fermierii nu pot plăti prețul politicilor climatice

România a sprijinit propunerea formulată de Austria referitoare la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrășăminte și extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanți utilizați în agricultură, nu doar pentru amoniac și uree, având în vedere creșterea semnificativă a costurilor de producție și pierderea de competitivitate a fermierilor europeni. Ministrul Florin Barbu a subliniat că politicile climatice trebuie să fie însoțite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziția verde să nu se transforme într-o povară insuportabilă pentru agricultori și pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene.

„Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi. Creșterea prețurilor la îngrășăminte, generată de aplicarea CBAM, lovește direct în competitivitatea agriculturii europene și, implicit, în siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată: protecția mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecția fermierilor și cu menținerea capacității de producție în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.

În acest context, România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare și sprijin, care să permită fermierilor să facă față creșterii costurilor și să continue investițiile necesare pentru modernizarea și decarbonizarea agriculturii.

Poziția exprimată de ministrul Florin Barbu se înscrie în linia constantă de acțiune a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a apăra interesele fermierilor români și europeni și de a promova politici europene care să asigure, simultan, sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea alimentară, se mai precizează în comunicatul citat.

"1. Am cerut în cadrul Consiliului AgriFish, ca Politica Agricolă Comună să fie menținută structurată pe 2 piloni și să beneficieze de un buget consistent, care să asigure continuarea producției de alimente de calitate, suficiente, la prețuri accesibile. Nu putem accepta o reducere a bugetului față de perioada actuală, în condițiile în care cerințele pentru fermierii noștri sunt tot mai mari.

Nu putem fi de acord cu dispariția pilonului 2 al Politicii Agricole Comune. Standardele tot mai ridicate pe care le solicităm fermierilor trebuie să se compenseze corespunzător.

2. Am solicitat, alături de Austria, suspendarea aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) pentru îngrășăminte și extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanți utilizați în agricultură, nu doar pentru amoniac și uree, având în vedere creșterea semnificativă a costurilor de producție și pierderea de competitivitate a fermierilor europeni.

3. De asemenea, alături de Italia și Slovacia am cerut Comisiei Europene să elaboreze un plan european extraordinar de sprijin pentru sectorul lactatelor, pentru a răspunde corect crizelor sistemice cu care se confruntă acest sector.

Este absolut normal să răspundem provocărilor cu care se confruntă fermierii noștri cu măsuri de compensare financiară pentru limitarea volumelor de producție, cu măsuri de sprijin financiar pentru depozitarea produselor lactate, precum și cu sprijin real pentru promovarea produselor de calitate pe care aceștia le obțin.", transmite Florin Barbu.