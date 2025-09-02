Ciprian Șerban: Am semnat extinderea Magistralei 2 de metrou Pipera-Petricani

„Am semnat astăzi, alături de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 și Mariana Miclăuș, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani. Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două stații moderne. Se asigură, astfel, o legătură intermodală cu mijloace de transport de suprafață și reprezintă un angajament ferm al meu față de viitorul mobilității urbane din București”, scrie pe Facebook Ciprian Șerban.

El precizează că investiția este parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov, eligibilă pentru fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, iar costul este estimat la 120 milioane euro (fără TVA).

„Obiectivele proiectului sunt reducerea timpilor de deplasare și descongestionarea traficului, îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării, creșterea atractivității transportului public și sprijinirea dezvoltării economice locale. Extinderea Magistralei 2 răspunde nevoilor zonei Pipera, un pol major de dezvoltare urbană și economică. Este un pas concret spre un transport public modern, sigur și sustenabil, care va crește calitatea vieții bucureștenilor”, încheie Șerban.

(sursa: Mediafax)