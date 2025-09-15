Construcția centralei Mintia este în grafic

Întâlnirea a avut ca scop analiza stadiului implementării obiectivului investițional, al construirii centralei electrice pe gaze naturale și stabilirea responsabilităților ce revin fiecărei părți implicate, respectiv, Mass Global Energy – construirea Centralei de cogenerare cu ciclu combinat și construirea Stației de Reglare Măsurare (SRM) gaze naturale cu debitul de 315.000 Nmc/oră; SNTGN Transgaz SA – construirea conductei de transport gaze naturale DN 700 Hațeg -Băcia - Mintia în lungime de 56,5 km, aflată în stadiu de execuție și CNEE Transelectrica SA – reconductarea liniei de transport energie electrică de înaltă tensiune Mintia-Timișoara.

Noua centrală, construită pe locul fostei termocentrale Mintia, reprezintă o investiție de aproximativ 1,4 miliarde de euro și va fi cea mai mare centrală pe gaz din România, cu o capacitate de 1.700 MW.

„Centrala va deveni una dintre cele mai moderne din Europa de Est”, a precizat Nistor Laurențiu.

Potrivit oficialilor Transgaz, lucrările pentru conducta de alimentare cu gaz sunt în grafic și urmează să fie finalizate până la mijlocul lunii octombrie 2025.

Conducerea Transelectrica a dat asigurări că racordarea provizorie la Sistemul Energetic Național va fi realizată până la sfârșitul lunii noiembrie.

Testele la turbine și termenele de punere în funcțiune

Investitorul a transmis că prima turbină va intra în teste în ianuarie, iar cea de-a doua în februarie-martie 2026.

Prin această investiție se vor crea sute de locuri de muncă și se va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aliniindu-ne obiectivelor europene de decarbonizare. Centrala va produce anual aproximativ 12.159 GWh de energie electrică, având o durată de viață proiectată de 30 de ani.

Centrala termoelectrică Mintia a fost cumpărată în 2022 cu 91 milioane de euro de către Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, companie înființată special pentru această achiziție, parte a unui grup din Irak, înregistrat în Insulele Cayman. A fost vândută de Complexul Energetic Hunedoara, în 2022, prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, după ce au fost investiţi în retehnologizare cel puţin 150 de milioane de euro.

