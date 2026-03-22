Motorina ieftină a dispărut definitiv: De ce 10 lei/litru e noul minim în 2026

Adio motorină ieftină: Noul minim e 10 lei și nu scade

Ai băgat recent benzină și te-ai șocat de preț? Nu e o glumă de 1 aprilie – motorina la peste 10 lei/litru nu mai e o excepție, ci regula. 2026 marchează sfârșitul erei combustibilului ieftin. Experții avertizează: ne prefacem că e temporar, dar realitatea e structurală. Citește de ce prețurile nu vor mai coborî și ce înseamnă asta pentru buzunarul tău.

În plină primăvară 2026, cu războaie, taxe și geopolitică agitată, economia energetică europeană trece printr-o revoluție tăcută. Nu e criză conjuncturală, ci schimbare de regim. Pragul de 10 lei pe litru de motorină devine noua normalitate, iar piețele, politicienii și noi toți încă sperăm la un "normal vechi". Dar globalizarea ieftină a petrolului s-a spart în cioburi.

Iluzia ciclului economic: De ce prețurile nu mai revin

Ani de zile, am învățat că prețurile la energie sunt ciclice – urcă, coboară, revin la medie. Asta era regula de aur a economiștilor. Dar în 2026, media aia nu mai există. Globalizarea energetică, care aducea petrol ieftin din Arabia Saudită direct în rafinăriile eficiente din Europa, a fost demolată.

Acum, fluxurile nu mai sunt dictate de economie, ci de politică. Nu contează doar cât costă barilul, ci de unde vine și dacă e "sigur". Rutele lungi prin Atlantic, în loc de Marea Neagră, adaugă costuri logistice de 20-30% pe litru. Rezultatul? O volatilitate permanentă, nu temporară.

Exemplu concret: în 2022, înainte de escaladări, motorina era sub 7 lei/litru. Astăzi, chiar cu petrol stabil la 80$/baril, ajungi la 10+ lei din cauza rerutărilor forțate.

Autonomia energetică: Luxul pe care îl plătim cu toții

Statele europene au schimbat prioritățile: nu mai vânează prețul minim, ci riscul minim. Asta înseamnă contracte scumpe cu furnizori "prietenoși", stocuri strategice uriașe și rute redundante.

„Statele europene nu mai cumpără energie ca înainte. Nu mai urmăresc cel mai mic preț, ci cel mai mic risc. Asta înseamnă contracte mai scumpe, rute mai lungi, redundanță logistică și stocuri strategice. Cu alte cuvinte, plătim dublu pentru a nu depinde de o singură sursă. Această schimbare nu este temporară. Este structurală. Iar orice structură nouă vine cu un nou nivel de cost. Mai ridicat”, a punctat Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.

În România, asta se vede clar: importurile de motorină finită au explodat, crescând dependența de importatori ca OMV sau Lukoil, cu prețuri ajustate zilnic la riscuri globale.

Energia ca armă geopolitică: Europa plătește prețul

Războiul din Ucraina a transformat energia dintr-o marfă banală într-o armă. Prețul nu mai e doar cerere-ofertă, ci reflectă tensiuni, sancțiuni și strategii. Europa, prinsă la mijloc, suportă costuri mai mari decât Asia sau SUA.

Volatilitatea e acum normă: un tweet al unui lider poate schimba prețul cu 5% într-o zi. Iar asta lovește direct transportatorii, fermierii și familiile românești, unde combustibilul mănâncă 10-15% din bugetul lunar mediu.

Rafinarea: Vulnerabilitatea ascunsă a Europei

Toată lumea vorbește de petrolul brut, dar problema reală e rafinarea. Europa a închis zeci de rafinării în ultimul deceniu, reducând capacitatea cu 20%. România, cu Petromidia parțial operațională, importă produse finite scumpe.

Paradox: chiar dacă barilul scade la 60$, fără rafinării eficiente, motorina rămâne scumpă. Asta e schimbarea structurală ignorată de presă.

Taxele: Podeaua invizibilă sub prețuri

Chiar în scenarii roz, taxele blochează scăderea. Accize, TVA, taxe pe carbon – totul formează un "hard floor" de 7-8 lei/litru.

„Chiar și într-un scenariu optimist, există un element care nu dispare: taxarea. Accizele, taxele, supratazele, taxele la taxe, TVA-ul și extinderea mecanismelor de taxare a carbonului creează un „hard floor” – un nivel sub care prețul nu poate coborî. Nu pentru că piața nu ar permite, ci pentru că statul nu o va permite. Astfel, scăderea prețului petrolului este amortizată fiscal. Iar creștere este amplificată”, a scris Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.

În 2026, acciza pe motorină e 3,2 lei/litru, plus TVA 19% – fiscalul "mănâncă" peste 50% din preț.

Piețele și politicienii: Negare colectivă

Piața financiară trăiește din speranță optimistă, anticipând "revenire la medie". Dar media a murit. Politicienii plafonează prețuri sau subvenționează, mascând problema electoral.

Riscul mare: conflictele durează ani, fragmentând economiile. „Cea mai mare eroare de evaluare este legată de timp. Există o presupunere tacită că marile conflicte nu pot dura prea mult. Istoria contrazice această idee. Conflictele de acest tip durează luni, uneori ani, și lasă în urmă lumi economice fragmentate. Dacă actualele tensiuni persistă, consecința nu este doar volatilitate. Este o reașezare permanentă a fluxurilor economice. Europa rămâne cu energie mai scumpă. Asia beneficiază de resurse mai ieftine. Competitivitatea se redistribuie. Iar această diferență nu se corectează ușor”, a precizat Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.

Falsa speranță: Scenarii "bune" care nu salvează nimic

Pace rapidă? Recesiune globală? Producție crescută? Niciuna nu aduce motorină ieftină – doar "mai puțin scumpă". Problema e structurală.

„Motorina ieftină nu mai este un rezultat posibil al pieței. Este produsul unei lumi care a dispărut. Ceea ce trăim acum nu este o anomalie, ci noul echilibru: mai scump, mai instabil, mai politic. Problema reală nu este nivelul prețului. Problema este că refuzăm să acceptăm că acest nivel va fi permanent. Că pragul de 9 lei/l nu este un maxim temporar, ci noul minim psihologic. Această negare colectivă – a piețelor, a politicienilor și a societății – întârzie adaptarea și amplifică șocurile. Iar cu fiecare criză viitoare, costul acestei întârzieri va deveni tot mai vizibil. Și tot mai greu de suportat”, a explicat Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.