Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: "Va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului"

„România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a asumat în momentul acela că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite. Adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de față, o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4. Și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea”, a explicat Nicușor Dan.

El a adăugat că discuțiile în coaliție sunt „destul de eficiente” și înțelegerea este perfectată în linii mari, existând doar chestiuni minore legate de anumite sume.

Ce spune Nicușor Dan despre efectele măsurilor de austeritate

În privința efectelor măsurilor fiscale, Nicușor Dan a subliniat că există două componente esențiale: impactul asupra oamenilor și stabilitatea financiară.

„Avem cele trei agenții de rating care au venit și care ne-au păstrat în categoria investițiilor. Acesta este lucrul care contează. Sunt deja măsurile care au fost adoptate. Asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc pentru reforme, care sper eu să nu se amâne. Dar pentru punctul la care suntem, ținând cont că acest guvern are trei luni, toată lumea, toți partenerii noștri, apreciază că ne-am stabilizat”, a mai spus Dan.

Ce se întâmplă în coaliția de guvernare

În privința coaliției, Nicușor Dan a afirmat că există opinii diferite între partide, însă discuțiile la nivel de lideri sunt „absolut civilizate”.

„Sunt membri de partid care sunt mai exuberanți, care critică partidele din coaliție adverse, dar la nivel de lideri este o discuție foarte așezată”, a concluzionat șeful statului.