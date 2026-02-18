Prețuri șoc în Capitală după ninsoare: ridesharing-ul, mai scump decât avionul

Ninsorile paralizează Bucureștiul: tarifele ridesharing au explodat de până la 10 ori. O cursă costă cât un bilet de avion

Ninsorile abundente care au lovit Capitala au dat peste cap traficul și au provocat o creștere spectaculoasă a tarifelor la serviciile de ridesharing. În condițiile unei cereri uriașe și ale unui număr redus de șoferi disponibili, prețurile au ajuns să fie chiar și de zece ori mai mari față de nivelul obișnuit, stârnind valuri de reacții în mediul online.

Ninsorile masive din ultimele ore au transformat deplasarea prin București într-o adevărată provocare. Traficul a fost serios îngreunat, iar cererea uriașă pentru serviciile de ridesharing, dublată de lipsa șoferilor disponibili, a dus la o explozie a tarifelor, potrivit Observator.

Drumuri care, în mod normal, costau câteva zeci de lei au ajuns să fie tarifate la sute de lei. Un bucureștean a relatat pe rețelele sociale că pentru o cursă de aproximativ o oră i s-a cerut suma de 408 lei, pe care o compară cu prețul unui bilet de avion.

Curse ridesharing la preț de avion

„Aveți grijă cu acești șarlatani care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră 408 lei, adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”, a scris acesta.

Creșterea tarifelor este explicată de sistemul de tarifare dinamică, utilizat de platformele de ridesharing, care majorează automat prețurile atunci când cererea depășește semnificativ oferta. Cu toate acestea, pentru mulți utilizatori, diferențele sunt greu de acceptat.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar comentariile au împărțit opinia publică în două tabere:

„Încearcă să profite de situațiile disperate. Așa e și pe timp de ploaie. Cei mai corecți sunt firmele de taxi, care au același tarif mereu".

„În cazul ăsta, călătoria trebuie să fie premium".

„De ce șarlatani? Că doar știi la ce să te aștepți, îți spune costurile în avans! Și pe vremea asta tu ce sperai, să fie 10 RON cursa? Dacă vrei șarlatanie, poți lua un taxi - acolo să vezi surprize".

„Mai bine stau acasă, că trebuie să scoată jandarmii să dea zăpada".

În timp ce unii consideră că platformele profită de situații extreme, alții susțin că regulile sunt clare și transparente, iar tarifele afișate în avans le oferă utilizatorilor libertatea de a decide dacă acceptă sau nu cursa.