Se pregătește o nouă scumpire la gaze: Ce înseamnă liberalizarea pieței gazelor pentru români

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a emis un ordin prin care toți furnizorii de gaze vor trebuie să transmit clienților o informare în care trebui să precizeze în mod explicit că, începând cu 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat de furnizor va fi prețul contractual. Acesta poate fi prețul comunicat clientului la momentul încheierii contractului de furnizare, fie cel rezultat în urma actualizării condițiilor economice ale contractului, acolo unde a fost cazul.

De asemenea, furnizorii vor trebui să explice modul de stabilire a prețului final facturat pentru clienții care vor beneficia, după această dată, de furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță. Această clarificare este importantă în contextul în care o parte dintre consumatori ar putea rămâne fără un contract activ pe piața concurențială și ar urma să fie preluați temporar de un furnizor de ultimă instanță.

Un alt element obligatoriu al informării îl reprezintă prezentarea posibilității schimbării furnizorului de gaze naturale. ANRE subliniază că acest proces este gratuit și nu presupune nicio modificare de ordin tehnic a instalației de utilizare a gazelor, astfel încât clienții să fie încurajați să analizeze ofertele disponibile pe piață și să aleagă soluția cea mai avantajoasă.

În plus, furnizorii vor trebui să le comunice clienților modalitățile de încheiere a unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, precum și opțiunile prin care aceștia pot realiza o analiză comparativă a ofertelor-tip existente pe piață.

Tot până la data de 2 martie 2026, furnizorii sunt obligați să informeze și acei clienți cărora nu li se va modifica prețul contractual după încetarea schemei de sprijin. În acest caz, informarea trebuie să includă prețul contractual aplicabil de la 1 aprilie 2026.

Potrivit documentului ANRE, informările trebuie transmise clienților din portofoliul propriu până cel mai târziu la data de 2 martie 2026. Comunicarea se va face fie prin anexe la facturile de gaze naturale, fie prin modalitatea de comunicare stabilită de comun acord de părți în contractele de furnizare, astfel încât informația să ajungă efectiv la consumatori înainte de încetarea plafonării.