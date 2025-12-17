Nuclearelectrica achiziționează servicii de șantier pentru prelungirea vieții Unității 1 a centralei atomoelectrice de la Cernavodă

Contractul are o valoare estimata la 20,83 milioane de lei (circa 4 milioane de euro, fară TVA) și o durată de implementare de 30 de luni, respectiv pe întreagă perioadă de execuție a lucrărilor, programate în intervalul octombrie 2025 - martie 2028. Cele 10 oferte depuse au intrat în etapa de evaluare.

Potrivit Caietului de sarcini, lucrările incluse în contract vizează 4 clădiri industriale (P, P+1E), un depozit de deșeuri radioactive (S+P+5E), o clădire de birouri (P+3E), parcarea, o platforma betonata pentru depozitarea containerelor, clădirea pentru arhive (P+1E), stația electrica și cea de apa pentru incendiu, relocarea estacadei de conducte cu abur și cabluri electrice, precum și reabilitarea containerelor.

Conform autorității contractante, acordul-cadru vă fi încheiat cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente aferente se vor atribui fară reluarea competiției și fară etapa de licitație electronica. Se estimează că primele doua contracte subsecvente se vor încheia pe câte 3 luni, iar ulterior se vă încheia câte un contract subsecvent la fiecare 6 luni. În fiecare contract se vor indica cu exactitate numărul de ore și domeniile de autorizare/ specialitățile necesare pentru perioada respectiva. Contractele subsecvente se vor încheia fie numai pentru serviciul de dirigenție de șantier, fie numai pentru cel de supraveghere lucrări sau pentru ambele servicii, în funcție de necesitățile achizitorului.

Ofertele la licitație au venit din partea companiilor:

1. Venturo Investment;

2. Egis Romania, având că terti și subcontractanti companiile Popp & Asociații și Egis Industries SAȘ;

3. TPF Inginerie, având că terț susținător compania Davitravell;

4. Optim Project Management;

5. Asocierea Ace Project Management (lider) - Teknosec;

6. Asocierea Romair Consulting (lider) - Theos Supervisor;

7. Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania (lider) - Ciga Energy EPIC;

8. Asocierea Ghallard Sys (lider) - Gestion Integral Del Suelo Sl;

9. Asocierea Bureau Veritas Servicii (lider) - Bureau Veritas - CMC Creativ Construct;

10. Asocierea Daio Total Construct (lider) - ECM Group Polska - Romanhart Tech - Interaxis Engineering - M Infra Design & Management - Consultanta Construcții Iordan.