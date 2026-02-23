OMV Petrom iese din indicii FTSE Russell Piețe Emergente

România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente, conform anunțului furnizorului global de indici privind rezultatele indicative ale revizuirii semestriale aferente lunii martie 2025, făcut vineri și detaliat luni de Bursa de Valori București (BVB).

Potrivit anunțului detaliat de BVB, opt companii românești incluse în indicii FTSE Global All Cap și trei companii românești incluse în indicii FTSE Global Micro Cap dedicați Piețelor Emergente au fost menținute în acești indici globali.

Anunțul publicat vineri a adus și o serie de modificări de componență după cum urmează: acțiunile companiei Simtel Team (SMTL) vor fi incluse în indicii FTSE Global Micro Cap, după ce compania a îndeplinit cerințele cantitative relevante pentru acești indici.

Potrivit sursei citate, acțiunile companiei OMV Petrom (SNP) nu vor mai face parte din indicii FTSE Global All Cap întrucât nu au îndeplinit criteriul de lichiditate necesar menținerii în acești indici. Perioada de evaluare a lichidității a fost ianuarie – decembrie 2025. OMV Petrom (SNP) poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor, cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor de lichiditate și a celorlalte cerințe de eligibilitate prevăzute de metodologia FTSE Russell.

Astfel, începând cu luna martie 2026, România va continua să fie reprezentată în indicii FTSE Russell cu 12 companii, dintre care 8 companii în indicii FTSE Global All Cap – Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS Transport Trade Services (TTS) și 4 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap – Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Purcari Wineries (WINE) și Simtel Team (SMTL).

Rezultatele indicative ale revizuirii semestriale ale FTSE Russell vor intra în vigoare începând cu 23 martie 2026, dar pot fi supuse unor modificări până la sfârșitul zilei de 6 martie 2026.

România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de către funizorul global de indici FTSE Russell încă din anul 2020, ca recunoaștere a dezvoltării pieței de capital. Această recunoaștere a creat oportunități noi pentru piața de capital românească, deschizând drumul către un univers investițional mult mai larg. Expunerea internațională a companiilor românești înseamnă atragerea de noi investitori și o cerere mai mare pentru activele românești, ceea ce se va traduce printr-o evaluare mai bună a companiilor listate și creșterea capitalizării pieței locale.

Totodată, în luna iunie a anului trecut, furnizorul global de indici MSCI a încadrat piața de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată (Advanced Frontier Market), ca o recunoaștere a gradului ridicat de accesibilitate al pieței de capital din România pentru investitorii internaționali. În prezent, 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI.

Grupul OMV Petrom a confirmat că va ieși din indicii FTSE Russell Piețe Emergente, ca parte a celei mai recente revizuiri FTSE Russell, reflectând metodologia indicelui privind pragurile de lichiditate.

OMV Petrom a fost inclus în indicii FTSE Russel Piețe Emergente pe 20 septembrie 2021.

Potrivit companiei, prețul acțiunii OMV Petrom a avut o performanță solidă, mai bună decât cea a companiilor similare regionale în ultimii patru ani și a atins o capitalizare de piață record de 15 miliarde de dolari pe data de 16 ianuarie 2026

Începând cu 23 martie 2026, OMV Petrom (simbol bursier SNP), cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, nu va mai face parte din indicii Piețe Emergente ai furnizorului global FTSE Russell, ca urmare a neîndeplinirii criteriului de eligibilitate privind lichiditatea, conform comunicatului de luni al companiei.

„În ultimii patru ani, prețul acțiunii OMV Petrom aproape s-a dublat și a avut o performanță mai bună decât cea a companiilor similare regionale. Mai mult, în prima zi de tranzacționare a anului 2026, a depășit pragul de 1 RON. Aceste repere reflectă performanța noastră financiară și operațională solidă, susținută de fundamente puternice, precum și implementarea cu succes a Strategiei 2030 a companiei. În acest context am observat o consolidare a participațiilor în OMV Petrom din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre. OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen lung pentru acționari”, a declarat Alina Popa, director financiar (CFO), membru al Directoratului OMV Petrom.

SNP va fi eligibilă pentru reincludere cel mai devreme în septembrie 2027, cu condiția respectării criteriului de eligibilitate privind lichiditatea pentru perioada de referință 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027.

Conform datelor publice, indicii FTSE Russell Piețe Emergente fac parte din seriile de indici FTSE Global Equity (GEIS), care includ peste 19.000 de companii cu capitalizare bursieră mare, medie, mică și micro din 49 de piețe globale dezvoltate și emergente, cu o varietate mare de indici, disponibili pentru a acoperi anumite piețe și segmente de piață.

Pentru includerea in indicii FTSE, companiile trebuie să îndeplinească diverse criterii, unul dintre cele mai importante fiind cel de lichiditate, anume ca în 10 din 12 luni din perioada de referință raportul între mediana lunară a valorilor zilnice de tranzacționare și capitalizarea bursieră (componenta de acțiuni liber tranzacționabile) să fie mai mare de 0,05%. Pentru a fi menținute în indici, raportul dintre mediana lunară a valorilor zilnice de tranzacționare și capitalizarea bursieră (componenta de acțiuni liber tranzacționabile) trebuie să fie mai mare de 0,04% în cel puțin 8 din 12 luni ale oricărei perioade de referință.

Pentru a fi reincluse în indici, companiile trebuie să îndeplinească criteriile de includere menționate mai sus, după o pauză de cel puțin un an.

