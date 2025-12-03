Pachetul legislativ Omnibus al CE îi neliniștește pe fermierii români

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), asociație care reunește cele mai mari organizații ale producătorilor agricoli, a solicitat conducerilor Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii să acționeze pentru a convinge Comisia Europeană să simplifice urgent normele existente și să evite acumularea de noi norme prin pachetul legislativ Omnibus privind mediul, produsele alimentare și furajele pe care îl pregătește acum.

“Așteptările noastre privind pachetul Omnibus privind mediul, produsele alimentare și furajele sunt extrem de mari. Comisia trebuie să simplifice urgent normele existente și să evite acumularea de noi norme. Acest lucru nu poate fi realizat concentrându-se exclusiv pe perspectiva administrativă, astfel încât pachetele Omnibus să abordeze în mod integral sarcinile de reglementare, administrative, juridice, practice și de raportare cu care se confruntă operatorii din sectorul agroalimentar, care constituie obstacole majore în calea investițiilor în durabilitate și productivitate”, arată membrii AAC în adresa transmisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, și ministrului Agriculturii, Florin Barbu.

Fermierii spun că este esențial ca România să se alinieze la normele UE, la realitățile cu care se confruntă fermierii și operatorii economici pe teren. “Acest lucru trebuie să includă soluții interoperabile și inovatoare care să sprijine fermele, cooperativele și actorii din sectorul agroalimentar fără a crea noi sarcini, fără a interzice sau refuza autorizații de urgență, dacă nu sunt alternative eficace și eficiente. Acest lucru poate fi realizat numai prin prezentarea unor pachete Omnibus ambițioase pentru mediu, alimentație și furaje, care să nu ezite să aducă modificări legislative acolo unde acestea au cel mai mare impact asupra operatorilor din sectorul agroalimentar. Simplificarea ar trebui să fie un proces aprofundat și etapizat, cu pachete Omnibus succesive propuse ori de câte ori este necesar”, mai arată în adresa lor membrii AAC. Ei au solicitat o întâlnire cu cei doi miniștrii pentru a-și expune pe larg solicitările.