Paralela45 s-a transformat în societate pe acțiuni și are un nou board administrativ 

Noul board administrativ al agenției de turism Paralela45 este format din Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki, în poziții de directori, și Mariusz Kozlowski, în calitate de CEO. Alin Burcea continuă colaborarea cu Paralela45, agenție pe care a înființat-o în urmă cu 36 de ani, în calitate de Președinte al Boardului de Supervizare.

Ioana Burcea vine cu o carieră de peste nouă ani în companie, cu roluri în marketing, e-commerce, IT și digitalizare, până la poziții de leadership, parcurs care i-a oferit o perspectivă integrată asupra modului în care strategia, tehnologia și operaționalul se susțin reciproc.

Agenția are un capital social de 90.000 de lei și își consolidează structura de guvernanță prin numirea noului board administrativ și a noului CEO. Aflată într-o nouă etapă de dezvoltare după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, finalizată în mai 2025, Paralela45 adoptă o strategie axată pe maturizare, scalare și stabilitate, susținută de investiții și de consolidarea poziției pe piața de turism.

Expansiunea a început la finalul anului trecut, prin deschiderea unei agenții într-un centru comercial, ParkLake Shopping Center Bucuresti, ca proiect pilot în programul de extindere națională în următorii cinci ani.

Cu peste 22 de ani de experiență profesională, în principal în sectorul asigurărilor, Mariusz Kozlowscki a ocupat funcții de top management și executive, contribuind la construirea și dezvoltarea unor companii de asigurări și de analiză de date, atât de la zero, cât și în organizații mature.

De-a lungul carierei, a condus companii de referință precum Generali și Croatia Osiguranje, experiențe care i-au conturat abordarea în leadership, guvernanță și construirea de organizații reziliente.

Este absolvent al Facultății de Matematică a Universității de Știință și Tehnologie din Wrocław.

„Preluarea rolului de CEO Paralela45 Turism S.A. este pentru mine atât o onoare, cât și o responsabilitate majoră. Vorbim despre un brand puternic, construit în timp prin viziune, consecvență și profesionalism, iar această moștenire reprezintă un fundament solid pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei. Îi mulțumesc domnului Alin Burcea pentru cei 35 de ani de leadership dedicat și pentru contribuția esențială la construirea culturii, valorilor și echipei Paralela45. Mă bucur că vom continua această colaborare în noua sa calitate și sunt convins că experiența sa va rămâne un reper important pentru companie. Preiau această responsabilitate având la bază o companie solid construită, iar obiectivul meu este să duc mai departe această fundație, susținând o cultură organizațională bazată pe transparență, responsabilitate și integritate", a declarat noul CEO.

Noul board administrativ al agenției de turism Paralela45

Alin Burcea rămâne în companie. „Mă bucur că am asigurat un viitor frumos agenției pe care am creat-o acum 36 de ani! Timp de decenii, pasiunea și viziunea ne-au ghidat fiecare decizie, construind echipe puternice și valori solide. Astăzi, rolul meu este diferit, dar energia și misiunea rămân aceleași: deschidem agenții, explorăm noi destinații și creăm experiențe de neuitat. Paralela45 este acum un reper pe piața de turism din România și avem putere, avem valoare, avem viitor! Ce poate fi mai frumos?”, a transmis Președintele Boardului de Supervizare, Alin Burcea.