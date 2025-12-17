Parlamentul European crește sprijinul pentru fermele mici, iar România este marele beneficiar

Decizia vine în urma unui acord preliminar între Parlament și Consiliu, convenit la 10 noiembrie 2025, și marchează un pas important în direcția simplificării regulilor și reducerii presiunii administrative asupra exploatațiilor agricole. Pentru România, schimbarea de politică agricolă este binevenită, în condițiile în care avem cele mai multe ferme de mici dimensiuni din UE.

Una dintre modificările cu impact direct asupra fermierilor vizează creșterea nivelului de sprijin financiar destinat fermelor mici.

Conform noilor norme, acestea vor putea beneficia de un sprijin anual de până la 3.000 de euro, față de plafonul de 2.500 de euro propus inițial de Comisia Europeană.

În plus, a fost introdusă o plată unică suplimentară pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, care poate ajunge până la 75.000 de euro, peste nivelul de 50.000 de euro prevăzut în propunerea inițială.

Modificare urmărește să ofere fermelor mici mai multă stabilitate financiară și capacitate de investiție, într-un context marcat de volatilitate economică și costuri în creștere.

Reguli mai simple pentru terenurile arabile

Pentru a sprijini conservarea biodiversității și pentru a reduce costurile asociate lucrărilor agricole intensive, noile norme prevăd că începând cu 1 ianuarie 2026 terenurile considerate arabile își vor păstra această clasificare, chiar dacă nu au fost arate, grăpate sau reînsămânțate.

Măsura elimină obligații considerate împovărătoare de către fermieri și oferă mai multă flexibilitate în gestionarea terenurilor.

Sprijin pentru agricultura ecologică

Fermierii certificați ca practicând agricultura ecologică vor beneficia de recunoaștere automată a respectării cerințelor GAEC pentru acele părți ale exploatației care sunt deja ecologice sau se află în proces de conversie. Totodată, statele membre vor avea posibilitatea de a limita această simplificare în situațiile în care controalele ar genera o sarcină administrativă ridicată, păstrând astfel un echilibru între simplificare și capacitatea de control.

Regulă nouă: un singur control pe an la fața locului

Un alt element important al noilor norme este aplicarea principiului „doar o singură dată” în materie de inspecții. Astfel, fermierii nu vor mai fi supuși la mai mult de un control oficial la fața locului într-un an, o măsură menită să reducă birocrația și să limiteze perturbările activității curente din fermă.

Acordul provizoriu urmează să fie aprobat oficial de Consiliu. După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, noile norme vor intra în vigoare la o zi de la publicare, deschizând calea pentru aplicarea lor efectivă în statele membre.

În ansamblu, pachetul adoptat reflectă o orientare mai pragmatică a Politicii Agricole Comune, cu accent pe simplificare, predictibilitate și sprijin adaptat realităților din teren, fără a abandona obiectivele de mediu asumate la nivel european.