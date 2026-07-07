Ce pensie primești dacă nu ai lucrat niciodată în România. La ce vârstă poți solicita ajutorul de la stat în 2026

Ajungerea la vârsta pensionării fără stagiu de cotizare suficient nu înseamnă automat că statul acordă o pensie contributivă. În schimb, persoanele cu venituri foarte mici pot beneficia de un sprijin financiar acordat din bugetul de stat, cunoscut drept indemnizație socială pentru pensionari, denumită în mod obișnuit și pensie socială.

Acest ajutor are rolul de a asigura un venit minim persoanelor vârstnice și de a reduce riscul de sărăcie în rândul celor care nu dispun de suficiente resurse financiare.

Pensia socială pentru cei care nu au lucrat este egală cu venitul minim de incluziune

În România, persoanele care nu au lucrat niciodată nu pot beneficia de o pensie bazată pe contribuțiile la sistemul public, deoarece aceasta se acordă exclusiv în funcție de stagiul de cotizare realizat de-a lungul vieții active.

În schimb, statul poate acorda indemnizația socială pentru pensionari, un sprijin financiar destinat persoanelor care au venituri foarte reduse. În prezent, valoarea acestei indemnizații este de 1.281 de lei pe lună, nivel care se aplică și în anul 2026.

Această sumă este achitată din bugetul de stat și nu provine din contribuțiile la asigurările sociale. Practic, mecanismul funcționează ca o completare a veniturilor până la pragul minim stabilit prin lege.

De exemplu, dacă un pensionar încasează o pensie contributivă de 1.000 de lei, statul îi acordă diferența de 281 de lei, astfel încât venitul lunar total să ajungă la 1.281 de lei.

Este important de precizat că indemnizația socială nu reprezintă o pensie contributivă și nu recompensează anii de muncă, ci este o măsură de protecție socială destinată persoanelor aflate în dificultate financiară.

De la ce vârstă pot românii să primească pensie socială

Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă o persoană care nu a lucrat niciodată poate solicita direct pensia socială la împlinirea unei anumite vârste.

În realitate, pentru a beneficia de indemnizația socială este necesar ca solicitantul să aibă calitatea de pensionar, ceea ce presupune atingerea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare.

În prezent, aceasta este de aproximativ 65 de ani pentru bărbați și aproximativ 63 de ani pentru femei, vârsta fiind ajustată gradual conform calendarului stabilit de lege.

De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și acordarea indemnizației sociale.

În practică, sprijinul financiar este destinat persoanelor ale căror venituri din pensii se situează sub plafonul minim garantat. Dacă pensia contributivă este mai mică decât valoarea stabilită de lege, statul completează diferența.

Trebuie făcută însă o distincție importantă. Pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă este necesar, în general, un stagiu minim de cotizare de 15 ani. O persoană care nu a realizat deloc stagiu de cotizare nu dobândește automat dreptul la pensie contributivă doar prin împlinirea vârstei de pensionare, iar situația sa este analizată în funcție de prevederile legale aplicabile și de drepturile sociale de care poate beneficia.

Unde se solicită pensia socială și care sunt actele necesare

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege trebuie să depună documentele la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin cu domiciliul.

Dosarul conține, în mod obișnuit, cererea pentru stabilirea drepturilor de pensie și acordarea indemnizației sociale, copia actului de identitate, documentele care atestă domiciliul în România și documentele privind veniturile din pensii, dacă acestea există.

În funcție de situația fiecărui solicitant, autoritățile pot solicita și documente suplimentare care să dovedească nivelul veniturilor și situația socială, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului financiar.

După analizarea dosarului, Casa Teritorială de Pensii stabilește dacă persoana este eligibilă pentru indemnizația socială și, dacă este cazul, calculează diferența necesară pentru atingerea nivelului minim garantat de lege.

Pentru românii care nu au avut posibilitatea să contribuie suficient la sistemul public de pensii, această formă de sprijin reprezintă o plasă de siguranță financiară la vârsta pensionării. Totuși, este esențial ca fiecare solicitant să verifice cu atenție condițiile legale aplicabile și să depună documentația completă la Casa Teritorială de Pensii, deoarece acordarea indemnizației sociale depinde de îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.