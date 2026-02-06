Peste 910.000 de români au utilizat anul trecut aplicația „Află la ce fond de pensii ești!”

De la lansarea sa în 2016, aplicația „Află la ce fond de pensii ești!” a devenit un instrument esențial pentru participanții la sistemul pensiilor administrate privat, oferind un mod rapid, transparent și ușor de utilizat de verificare a fondului de pensii în care sunt înregistrați, potrivit unui comunicat transmis de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF). Până în prezent, 2,54 milioane de consumatori au accesat aplicația, ceea ce reflectă succesul și utilitatea acesteia în furnizarea de informații esențiale pentru participanții la Pilonul II.

În ceea ce privește distribuția geografică a solicitărilor, Regiunea Sud a înregistrat cel mai mare număr de solicitări unice, reprezentând 16,77% din totalul acestora în anul 2025. La capătul opus al spectrului, cu 8,30% din totalul solicitărilor, se află Regiunea Vest.

În ceea ce privește structura de vârstă a utilizatorilor aplicației, cele mai multe solicitări au provenit din rândul persoanelor cu vârste între 45 și 62 de ani (37,61%), urmate de cele din intervalul 15–34 ani (32,93%) și 35–44 ani (29,46%).

Rezultatele din 2025 confirmă importanța aplicației „Află la ce fond de pensii ești!” în procesul de informare a consumatorilor privind sistemul de pensii administrate privat. Creșterea semnificativă a solicitărilor și diversificarea profilului utilizatorilor reflectă o conștientizare tot mai mare a importanței planificării financiare pe termen lung, a mai transmis ASF.