Pfizer dă România în judecată: peste 500 milioane euro pentru dozele de vaccin refuzate

Pfizer cere României peste 500 milioane euro pentru vaccinurile anti-Covid nefolosite

România și Polonia sunt implicate într-un proces internațional cu Pfizer, care solicită despăgubiri uriașe pentru dozele de vaccin anti-Covid refuzate la începutul anului 2023. Guvernul român păstrează strategia confidențială, iar cazul se judecă la Tribunalul din Bruxelles.

La Bruxelles a început procesul în care compania farmaceutică Pfizer cere României despăgubiri de peste jumătate de miliard de euro, în scandalul dozelor de vaccin anti-Covid. Litigiul a pornit în urmă cu trei ani, după ce România a refuzat să mai primească dozele contractate, invocând stocuri deja suficiente.

Procesul se desfășoară pe durata a șase zile, al doilea termen fiind pe 22 ianuarie, iar încheierea primului ciclu de judecată este programată pentru 30 ianuarie la Tribunalul din Bruxelles. Cazul României este judecat simultan cu cel al Poloniei, într-un proces public de mare interes internațional.

Guvernul român a explicat pentru Observator că strategia României va rămâne secretă, urmând modelul litigiului de la Roșia Montană. Suma cerută de Pfizer depășește 500 de milioane de euro pentru dozele contractate și refuzate în 2023, parte dintre acestea fiind deja distruse.

În cazul Poloniei, premierul de la acea vreme a invocat clauza de forță majoră, ca urmare a începutului războiului din Ucraina, pentru a justifica refuzul dozelor de vaccin. Rămâne de văzut dacă România va folosi o strategie similară în acest litigiu internațional.