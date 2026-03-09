Grindeanu acuză: salariul minim convenit în coaliție lipsește din proiectul de buget

Sorin Grindeanu a anunțat, luni, că a primit proiectul de buget de la Ministerul Finanțelor și l-a transmis colegilor din structurile de partid. La prima vedere, două elemente lipsesc: pachetul de solidaritate nu este prins integral și creșterea salariului minim nu este bugetată.

„Sunt lucruri pe care eu credeam că le-am depășit”, a spus președintele PSD.

Partidul adoptase în februarie un mandat clar pentru negocierile bugetare. Cele trei puncte: includerea pachetului de solidaritate, finanțarea proiectelor locale la nivelul anului 2025 și nicio modificare la taxe și impozite față de anul trecut.

La acestea s-ar putea adăuga acum și salariul minim, după ce absența sa din proiect a surprins conducerea PSD.

PSD va depune amendamente înainte de aprobarea bugetului în Guvern. Dezbaterile în plenul Parlamentului ar urma să înceapă într-o săptămână.

Grindeanu a ridicat și problema Bucureștiului, invitându-l la ședința coaliției pe Daniel Băluță. A precizat că și alte localități din țară se confruntă cu datorii mari și că soluțiile trebuie să fie unitare.

