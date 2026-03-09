Ce le ajută pe femei să îmbătrânească mai lent. Explicațiile Dr. Adrian Stănescu la Conferința „Harta Longevității Feminine”

Aceste multiple aspecte ale longevității vor fi dezbătute la Conferința online „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, miercuri, 11 martie 2026, de la ora 18:00. Printre invitații evenimentului se află și Adrian Stănescu, medic primar în geriatrie și gerontologie, director medical al Clinicilor și Spitalului Oxxygene, care privește longevitatea ca pe una dintre temele importante ale medicinei actuale

Într-o intervenție recentă, Adrian Stănescu a spus că interesul pentru această conferință nu ar trebui să fie doar al femeilor. Din punctul lui de vedere, este o discuție importantă și pentru doamne, și pentru domni, tocmai pentru că tema longevității privește întreaga societate. În același timp, accentul pus pe modelul feminin nu este întâmplător. Datele și cercetările arată clar că femeile au un avantaj de durată, iar medicina încearcă acum să înțeleagă mai bine de unde vine acest avantaj și cum poate fi valorificat în prevenție și în practica medicală curentă.

Adrian Stănescu vorbește despre două direcții mari care merită urmărite. Prima este cea genetică. Există cercetări care se uită la anumite gene asociate longevității și la felul în care acestea par să funcționeze mai favorabil la femei. A doua ține de stilul de viață. În opinia specialistului, femeile au, în general, un comportament mai sănătos decât bărbații, iar această diferență contează mai mult decât pare. Nu este vorba doar despre alimentație sau despre mersul la medic, ci despre un întreg tip de raportare la sănătate, mai prudent și mai constant în timp

Această idee se leagă și de direcția mai largă a conferinței online „Harta Longevității Feminine”. Longevitatea feminină nu poate fi explicată printr-un singur factor, ci printr-un model în care se întâlnesc tranziția hormonală, riscul cardiometabolic, reziliența cognitivă, genetica și calitatea îmbătrânirii ovariene. Cu alte cuvinte, sănătatea femeii nu mai poate fi împărțită în bucăți izolate. Inima, creierul, metabolismul și fondul genetic intră în aceeași ecuație

Tocmai de aceea, conferința online organizată de Senatul Științific al Fundație Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine într-un moment potrivit. Oamenii nu mai caută doar formule generale pentru „a trăi mult”, ci explicații mai așezate despre cum se construiește o viață mai lungă și mai bună. Iar intervenția lui Adrian Stănescu merge exact în această direcție: longevitatea nu este doar un subiect la modă, ci unul „foarte adevărat din punct de vedere medical”, aflat într-o etapă în care cercetarea deschide tot mai multe piste concrete

