O platformă care spune ce condiții de creditare oferă băncile și ce fonduri europene se pot accesa

Platforma eRaport răspunde la minut, după introducerea datelor celui care vrea acceseze un credit sau fonduri pentru o investiție, în baza datelor analizate pentru persoana fizică sau juridică, ceea ce îi poate scuti pe foarte mulți români de săptămâni petrecute pe la bănci sau în birourile consultanților. Alt mare avantaj este că acolo unde angajații unei bănci ar vrea să vândă credite în condiții dezavantajoase pentru clienți, cei care au primit deja răspunsul de la eRaport vor ști ce să ceară și ce să refuze, în beneficiul lor. De asemenea, eRaport îi ajută foarte mult și pe cei care apelează ulterior la un consultant pentru proiecte europene, pentru că vor ști exact pentru ce pot aplica și ce ar mai avea de făcut pentru a deveni eligibili pe unele axe de finanțare.

De astăzi este funcțională platforma online eRaport care oferă analize preliminare pentru cei care vor să meargă la o bancă, pentru a lua un credit, sau să scrie proiecte europene, pentru a accesa fonduri.

„eReste o platformă digitală românească de analiză financiară, eligibilitate la credit și eligibilitate pentru fonduri europene, creată pentru a elimina una dintre cele mai mari ineficiențe din ecosistemul financiar din România: lipsa de transparență și dependența de interacțiuni preliminare inutile - fie cu bănci, fie cu consultanți. Platforma a fost dezvoltată în urma a aproximativ 6 luni de analiză intensivă a criteriilor reale utilizate în practică: logici de bancă, indicatori financiari, structuri de scoring, modele de risc și condiții concrete de eligibilitate pentru finanțări nerambursabile”, explică Andrei Mărgineanu, CEO Fiskal Management SRL, realizatorul platformei.

Ideea de a crea un astfel de instrument online a pornit de la nevoile pe care le-a întâlnit, în practică, cel care a creat-o: să ajute utilizatorul să înțeleagă dacă este eligibil, în ce condiții și unde are șanse reale, fără drumuri, fără discuții preliminare ambigue și fără promisiuni nerealiste.

„Problema reală din piața din România este că atât procesul de creditare, cât și cel de accesare a fondurilor europene sunt în continuare opace și fragmentate. Pentru a afla dacă ești eligibil trebuie să mergi fizic la bănci, trebuie să programezi discuții cu consultanți, trebuie să prezinți documente fără să știi dacă merită, iar în multe cazuri primești un răspuns negativ fără explicații tehnice clare. Pentru persoane fizice, acest lucru înseamnă timp pierdut și incertitudine. Pentru antreprenori, înseamnă decizii luate fără a înțelege cum sunt interpretați indicatorii financiari sau dacă firma este cu adevărat eligibilă pentru finanțări, fie ele bancare sau europene”, mai explică realizatorul platformei eRaport.

Etapele inițiale sunt eliminate

Pentru componenta de creditare, pentru credite (PF și PJ), platforma procesează datele introduse de utilizator, corelează informațiile cu logici reale de bancă, identifică riscuri, puncte slabe și zone de optimizare, apoi generează un raport clar, privind șansele reale de aprobare.

eRaport nu promite credite și nu intermediază aprobări. Analiza este realistă și orientată spre claritate, nu spre marketing.

Raportul de eligibilitate pentru fonduri europene este și el un element esențial al platformei, fiind dedicat firmelor, în prima etapă de după lansarea platformei online. Există un parteneriat cu RisCo, ce are un rol esențial în analiza firmelor.

„Prin integrarea directă cu RisCo, unul dintre cei mai importanți furnizori de date financiare și juridice din România, eRaport poate analiza o firmă doar pe baza introducerii CUI-ului. Concret, în urma introducerii CUI sunt preluate automat datele financiare oficiale, sunt calculați și interpretați indicatori-cheie - capitaluri proprii, solvabilitate, lichiditate, rentabilitate, grad de îndatorare etc. -, este evaluat istoricul financiar și comportamentul economic, este determinat profilul de risc al companiei. Aceste date nu sunt doar afișate informativ, ci integrate într-un model de analiză aplicat criteriilor reale de eligibilitate pentru programele de finanțare”, mai explică realizatorul platformei eRaport.

Avantaje pentru fonduri europene

Pe baza datelor financiare oficiale și a indicatorilor analizați prin RisCo, eRaport generează un raport complex de eligibilitate pentru fonduri europene, care acoperă programele active, apelurile care urmează să se deschidă în viitorul apropiat, condițiile financiare minime, situațiile de firmă în dificultate, pragurile de microîntreprindere / IMM. De asemenea, indicatorii care pot bloca accesarea finanțării.

Avantajul major este că nu mai este necesară discuția inițială cu un consultant doar pentru a afla dacă firma este eligibilă sau nu. Antreprenorul poate verifica singur, obiectiv și pe bază de date oficiale, dacă are sens să meargă mai departe: se introduce CUI-ul firmei, sistemul preia automat datele financiare prin integrarea cu RisCo, apoi indicatorii sunt calculați și interpretați în context bancar și de finanțare europeană. Pe baza analizei este generat un raport clar privind: eligibilitatea la credit; eligibilitatea la fonduri europene; riscurile identificate; punctele care trebuie îmbunătățite.