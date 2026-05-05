Tsunami peste firmele mici: A pornit Mercosur! Avertisment: nu vă așteptați la ieftiniri

Acordul comercial UE-Mercosur a intrat în vigoare, cu titlu provizoriu, începând cu 1 mai 2026. El a fost prezentat triumfalist de către Comisia Europeană, ca un avantaj economic atât pentru națiunile UE, cât și pentru cele latino-americane, dar realitatea din teren va arăta mult diferit comparativ cu tabloul oficial expus de Bruxelles. Principalele lovite vor fi fermele agricole mici, care se vor adapta mult mai greu la presiunea importurilor mai ieftine, iar multe dintre ele vor falimenta. Pe de altă parte nici consumatorii nu vor avea mari câștiguri, pentru că importurile ieftine nu se vor simți și la raft, câștigurile urmând să intre în buzunarele marilor comercianți. Pentru ca acordul să se aplice deplin, e nevoie de votul final în plenul Parlamentului European, care așteaptă decizia Curții de Justiție a UE cu privire la compatibilitatea tratatului cu legile fundamentale ale blocului comunitar. Solicitarea opiniei Curții a fost înaintată de eurodeputați la scurt timp după semnarea acordului.

Inegalitatea ar crește, fermierii mici și mijlocii, lucrătorii din sectoarele expuse și economiile regionale ar fi afectate în mod special, sunt principalele efecte ale acordului care se vor simți rapid în Uniunea Europeană. Chiar și scăderi mici ale prețurilor agricole ar putea împinge mii de ferme în vulnerabilitate economică, determinând o concentrare suplimentară a terenurilor și dominația marilor afaceri agricole. O scădere de 2% a prețurilor de producție la carnea de vită - în concordanță cu proiecțiile oficiale - ar crește numărul de ferme neviabile din punct de vedere economic în mai multe state membre ale UE, arată un studiu realizat la comanda Rețelei de Acțiune Climatică (CAN) Europa. Pe de altă parte, consumatorii nu ar beneficia neapărat de prețuri mai mici. În lanțurile de aprovizionare cu alimente extrem de concentrate, este puțin probabil ca prețurile mai mici de producție să se traducă în alimente mai ieftine, deoarece câștigurile sunt mai probabile să fie captate de marii procesatori și comercianți cu amănuntul. „Acordul UE-Mercosur este construit pe un cadru comercial neoliberal învechit, centrat pe reduceri tarifare și liberalizarea pieței. Această mentalitate se bazează, de asemenea, pe modele economice care minimalizează sistematic dezechilibrele de putere, inegalitatea, constrângerile fiscale și limitele ecologice. Rezultatul este o strategie comercială care promite stabilitate geopolitică și creștere economică, dar riscă să adâncească inegalitatea, slăbească spațiul politic și să consolideze modelele de producție nesustenabile”, arată studiul publicat cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a acordului comercial.

„Acordul UE-Mercosur a fost prezentat ca o descoperire strategică care ar consolida cooperarea dintre Europa și America de Sud. Prin urmare, o integrare economică mai profundă ar permite UE și Mercosur să reziste mai bine presiunilor și coercițiilor tot mai mari din partea puterilor externe - în special a Statelor Unite, Chinei și Rusiei. Astfel de ambiții ar fi într-adevăr binevenite. Din păcate, acordul reproduce în mare măsură același cadru economic neoliberal care a contribuit la multe dintre tensiunile economice și politice actuale”, arată studiul citat, publicat cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a acordului comercial. Studiul comandat de Rețeaua de Acțiune Climatică Europa

Reducerile costurilor de producție, absorbite de intermediari

Acordul comercial UE-Mercosur va amplifica dificultățile agriculturii UE preexistente acestui acord. Acestea sunt recunoscute în propriile analize ale Comisiei Europene, proiecțiile oficiale, fără legătură cu Acordul UE-Mercosur, indicând faptul că ponderea fermelor din categoria cea mai viabilă din punct de vedere economic va scădea de la 45% în 2020 la 41% până în 2035. În schimb, proporția fermelor clasificate drept neviabile din punct de vedere economic - cele care înregistrează venituri negative și pierderi care depășesc amortizarea - este de așteptat să crească de la 4% la 5%. În 2023, fermele de bovine care nu produc lapte și care deja nu reușeau să acopere atât costurile de producție, cât și amortizarea capitalului reprezentau 65,5% din totalul fermelor din UE

din acest sector. Cu o reducere de 2% a prețurilor, categorii suplimentare de ferme din Olanda, Austria și Spania ar deveni probabil neviabile din punct de vedere economic. Aceste grupuri - ferme mici din Olanda și ferme mijlocii din Spania și Austria - reprezintă încă 4,3% din totalul fermelor din UE. Provocări similare vor afecta probabil sectoarele UE de cultivare a sfeclei de zahăr și de prelucrare a zahărului, care se confruntă deja cu marje de profit în scădere și cu o suprafață cultivată în scădere. „Este important de menționat că aceste pierderi pentru fermieri nu s-ar traduce neapărat în prețuri de consum mai mici. Lanțurile de aprovizionare cu alimente din UE sunt puternic concentrate pe procesare și comerț cu amănuntul. Pe astfel de piețe, teoria economică și dovezile empirice recente arată că reducerile costurilor de producție sunt adesea absorbite de intermediari, mai degrabă decât transferate consumatorilor”, se subliniază în analiză.

Vine un tsunami peste firmele mici

În acest context, liberalizarea comercială suplimentară și reducerea tarifelor nu fac prea mult pentru a sprijini firmele cu putere de piață limitată, de obicei întreprinderile mici și mijlocii. În schimb, expunerea crescută la concurența internațională tinde să favorizeze companiile mari, cu o putere mai mare de stabilire a prețurilor, resurse financiare și control asupra lanțurilor de aprovizionare. Firmele mai mici se confruntă cu presiuni concurențiale mai puternice, marje în scădere și riscuri mai mari de ieșire. Efectul este asimetric: firmele cu putere de piață pot absorbi șocurile, pot ajusta adaosurile comerciale sau pot reloca producția, în timp ce firmele mai slabe nu pot. Deschiderea achizițiilor publice către firmele străine este un factor de amplificare deosebit de puternic. Odată ce pozițiile dominante sunt stabilite, firmele mari pot restricționa și mai mult intrarea și extinderea prin absorbția concurenților prin achiziții, pârghie financiară și putere în lanțul de aprovizionare.

Rezultatul este o creștere mai lentă a cererii, mai puține oportunități pentru firmele mai mici și o consolidare suplimentară a pieței.

Pentru Uniunea Europeană, veniturile din taxe vamale joacă doar un rol minor în veniturile totale. Conform acordului, pierderea estimată se ridică la aproximativ 0,01% din PIB. Chiar și în baza unor ipoteze conservatoare, această pierdere este neglijabilă din punct de vedere macroeconomic și nu ar necesita, în sine, un răspuns fiscal. Pentru țările Mercosur situația este fundamental diferită, deoarece veniturile din taxe vamale reprezintă o sursă semnificativă de venit public. În condițiile implementării pe depline a acordului, pierderile din taxe vamale ar putea ajunge la aproximativ 0,3% din PIB.

Perspectiva ecologică nu arată bine

Modul în care acordul tratează protecția mediului și biodiversitatea este deosebit de incoerent. Acesta nu numai că se bazează implicit pe ajustările prețurilor de piață ca instrument principal pentru atenuarea schimbărilor climatice - în ciuda binecunoscutei insuficiențe a unor astfel de mecanisme -, dar tolerează și inconsecvențe majore în orientarea politică.

Evaluările de impact ale UE sugerează că acordul ar avea un efect aproape zero asupra defrișărilor și emisiilor de gaze cu efect de seră. Diverse analize realizate de organizațiile de mediu arată că se așteaptă ca acordul să stimuleze semnificativ comerțul cu bunuri cu impact ridicat asupra mediului (cum ar fi soia, carnea de pasăre și carnea de vită), toate acestea fiind legate, din punct de vedere istoric, de defrișările pe scară largă. Acordul comercial UE-Mercosur va crește importurile de carne de vită din regiunea Mercosur cu până la 99.000 de tone pe an. Studiile estimează că până la 700.000 de hectare de păduri ar putea fi distruse doar în primul an de aplicare a acordului din cauza creșterii exporturilor de carne de vită, cu pierderi suplimentare susținute după creșterea inițială.

Produs în UE, interzis în UE, dar liber la export

Compania germană Bayer, de exemplu, produce clorpirifos, care este toxic pentru albine, pești și mamifere. În 2020, Comisia Europeană a decis să nu reînnoiască licența pentru clorpirifos pe baza dovezilor privind genotoxicitatea sa - capacitatea de a provoca daune materialului genetic al celulelor - și neurotoxicitatea. BASF produce însă cianamidă, care este interzisă în Europa din 2008 pentru că este dăunătoare sănătății umane.

Aceste produse „extrem de periculoase” indică o problemă gravă de reglementare care se profilează la orizontul apropiat: unele pesticide nu pot fi vândute în Europa din cauza toxicității lor, dar producția și exportul lor în afara granițelor europene nu sunt supuse acelorași bariere, potrivit news.mongabay.com. În același fel, multe pesticide utilizate în țările Mercosur sunt interzise în UE.

Conform unei analize realizate de London School of Economics and Political Science (LSE), exporturile UE de substanțe chimice, cauciuc și materiale plastice către Mercosur se așteaptă să crească între 47% și 60% până în 2032, comparativ cu ceea ce s-ar întâmpla fără acord.