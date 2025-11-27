Program de 1 Decembrie 2025: Magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov rămân închise. O singură excepție

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2025, declarată zi liberă legală, magazinele PPC Energie din municipiul București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise. Compania anunță că singura excepție este magazinul din Galeriile Titan, care va funcționa după programul obișnuit.

Tot în această zi, serviciul de call-center va fi disponibil doar în format automatizat, permițând acces la funcții precum transmiterea indexului, detalii despre factură și interogarea soldului, conform comunicatului: „serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold.”

Serviciile digitale PPC Energie – accesibile fără vizită în magazin

Compania subliniază că majoritatea operațiunilor pot fi efectuate online, fără a fi necesară deplasarea în punctele fizice.

Clienții pot transmite indexul de energie electrică sau gaze direct prin aplicația myPPC, secțiunea Index, sau de pe pagina web:

https://myppc.ppcenergy.ro/

De asemenea, transmiterea indexului pentru energie electrică se poate realiza la numerele:

0800.07.07.01 – pentru clienții din piața concurențială

0800.07.08.09 – pentru clienții din regim reglementat

021.9977 – număr cu tarif normal

Compania precizează că toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici:

https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie

Contact cu un consultant PPC Energie

Pentru asistență directă, clienții vor putea apela numărul 021.9977 în programul obișnuit de lucru, de luni până vineri, între orele 8:00 – 20:00, cu excepția sărbătorilor legale. La acest număr pot fi solicitate informații legate de facturi, sold, contracte, activarea facturii electronice și alte servicii.

Plata facturilor: online, card, numerar sau prin self-pay

Plățile pot fi efectuate online, prin debit direct, transfer bancar sau din aplicația myPPC.

Pentru cei care preferă plata numerar, automatele self-pay din magazinele PPC Energie din București și alte zece județe – Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea – rămân funcționale conform programului anunțat.

Plățile numerar pot fi făcute și în rețelele Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland, precum și în alte magazine alimentare partenere.

În plus, majoritatea magazinelor PPC Energie sunt dotate cu terminale POS, oferind posibilitatea de plată cu cardul.