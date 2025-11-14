Prețurile carburanților explodează: Motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă statul nu preia Lukoil la timp

Piața carburanților din România trece prin cea mai tensionată perioadă din ultimii ani, pe fondul incertitudinilor legate de rafinăria Lukoil. Motorina s-a scumpit cu 40 de bani în doar o lună, iar experții avertizează că prețul ar putea urca la 9 sau chiar 10 lei pe litru, dacă statul nu preia la timp controlul operațiunilor Petrotel.

Scumpiri în lanț: Un plin, mai scump cu 20 de lei

Șoferii simt deja creșterile în fiecare zi, când la pompă apar câțiva bani în plus. Un plin de carburant costă acum cel puțin cu 20 de lei mai mult decât luna trecută. Iar pentru cei care aleg combustibili premium, nota de plată devine și mai usturătoare: motorina premium a ajuns la 8,60 lei în unele stații.

„Au mai crescut, într-adevăr. Până la urmă, nu prea avem ce să facem. Trebuie să ne conformăm”, a spus un conducător auto, potrivit Observator news.

Dependența de Lukoil: un risc major pentru România și regiune

Situația tensionată nu este doar locală. Mai multe țări din Europa de Est depind de produsele Lukoil, iar orice întrerupere poate duce la scumpiri semnificative. Specialiștii estimează creșteri de până la 20% dacă rușii opresc producția la noi sau în statele vecine — ceea ce ar împinge motorina peste pragul psihologic de 9 lei.

„Vedem un risc de continuare a ascensiunii preţurilor, în cazul în care avem perturbări în privinţa alimentării cu produse dinspre Lukoil. Cred că este un context de piață tensionat”, a declarat telefonic Claudiu Cazacu, analist pieţe financiare.

„Piaţa reacţionează la o potenţială criză de aprovizionare. Pentru că totuşi vorbim de un furnizor care are o cotă de piaţă de 20% în România. Faptul că avem această incertitudine, de asta şi piaţa e puţin nervoasă. Şi asta se vede în preţuri”, a explicat Eugenia Guşilov, expert în energie.

Autoritățile liniștesc populația, dar realitatea îi contrazice

Oficialii susțin că nu există motive reale care să justifice scumpirile și că România are suficiente rezerve.

„În momentul de faţă, nu sunt condiţii obiective care să justifice creşterea preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări. Noi avem suficientă motorină şi benzină”, a subliniat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Însă avertismentul specialiștilor privește perioada imediat următoare: intră în vigoare sancțiunile americane împotriva Lukoil, iar statul mai are doar câteva zile să preia administrarea rafinăriei Petrotel sau să găsească un cumpărător.

Conform reporterului Observator, Mădălina Chiţac: „Aici sunt procesate anual în jur de 2,5 milioane de tone de ţiţei, care vin predominant din import. Ceea ce se procesează aici, acoperă aproximativ 20% din consumul de carburant al ţării”.

Rafinăria, închisă pentru mentenanță și cu nevoie urgentă de investiții

Rafinăria Lukoil, aflată acum în mentenanță, nu afectează deocamdată fluxurile, dar pe termen mediu situația poate deveni critică.

„Importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță. Faptul că ea e închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a precizat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Experții spun că Petrotel are nevoie de investiții masive.

„E o rafinărie cu nişte active destul de învechite care necesită investiţii. Trebuie o companie mare, cu multă experienţă în domeniu, care să ştie de unde îşi poate furniza ţiţeiul şi să poată rafina un produs similar”, a avertizat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Angajații, în incertitudine. Benzinăriile Lukoil, la fel

Situația este critică și pentru cei care lucrează deja în companie.

„Începem să facem situaţia de lucrări, să facturăm cât mai repede, poate încasăm ceva”, a povestit angajatul unei rafinării.

Nici cele peste 300 de benzinării Lukoil nu au un viitor clar. Guvernul promite că are pregătit un act normativ pentru protejarea contractelor.

Guvernul: Nu cerem amânarea sancțiunilor, deși nu suntem pregătiți

În ciuda situației, autoritățile anunță că nu vor solicita o prelungire a termenului pentru implementarea sancțiunilor americane.

„Nu putem acum să rezolvăm, în câteva zile, ce n-am reuşit să rezolvăm câţiva ani. Ar fi trebuit să ne mişcăm mai repede şi să anticipăm că ne apropiem de un moment în care companiile ruseşti nu vor mai putea să tranzacţioneze produse petroliere în România”, a mai spus Mihnea Cătuţi.