Profitul net al Transgaz a crescut de 3 ori în semestrul I

Profitul brut realizat în semestrul I 2025, conform situațiilor financiare consolidate, a fost de 605.896 mii lei înregistrând o creștere de 272% respectiv cu 382.906 mii lei, comparativ cu realizările la 30.06.2024.

Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, au fost de 1,57 miliarde lei, de 1,44 ori mai mari față de perioada similară din 2024, în timp ce cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 au fost de 1,01 miliarde lei, ușor în urcare față de prima jumătate din 2024.

Acțiunile Transgaz au o apreciere spectaculoasă de 94,53%, în ultimele 12 luni, la 48,05 leu/unitate, fiind cea mai mare creștere din indicele BET.

Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz.