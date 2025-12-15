Programul magazinelor PENNY de sărbători 2025–2026. Orar special de Crăciun și Anul Nou

PENNY România a anunțat programul de funcționare al magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026. Retailerul introduce un orar special în zilele de Crăciun și Anul Nou, pentru a veni în sprijinul clienților care își planifică din timp cumpărăturile.

PENNY a publicat programul oficial al magazinelor valabil la nivel național pentru finalul anului 2025 și începutul lui 2026. Potrivit anunțului companiei, orarul este adaptat perioadei aglomerate a sărbătorilor de iarnă.

Programul magazinelor PENNY de sărbători

Conform informațiilor transmise de retailer, magazinele PENNY vor funcționa după următorul program:

17–23 decembrie 2025: 07:00–22:00

24 decembrie 2025 (Ajunul Crăciunului): 07:00–18:00

25 decembrie 2025 (prima zi de Crăciun): ÎNCHIS

26 decembrie 2025 (a doua zi de Crăciun): 10:00–18:00

27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00

31 decembrie 2025 (Revelion): 07:00–18:00

1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

2 ianuarie 2026: 10:00–18:00

Retailerul precizează că programul este valabil pentru toate magazinele din rețeaua PENNY din România.

Reprezentanții companiei recomandă clienților să țină cont de zilele în care magazinele sunt închise — 25 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026 — și să își organizeze cumpărăturile în avans, pentru a evita aglomerația specifică perioadei sărbătorilor.