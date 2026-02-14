Proiect de țară pentru apa minerală: Brandul „Dacia” promite preț accesibil pentru toți românii

Sursele de apă vor fi captate din Miercurea Ciuc și Vatra Dornei, iar fabrica de distribuție va fi construită la Deva.

Laurențiu Zainea, director economic al SNAM, spune că fiecare unitate ar putea crea între 20 și 25 de locuri de muncă în localități rurale cu șomaj ridicat, contribuind astfel la dezvoltarea economică a zonelor respective.

1,5 lei sticla de apă minerală

Prețul unei sticle de apă minerală Dacia va fi de aproximativ 1,50 lei la raft, iar raportul calitate-preț fiind unul competitiv, potrivit oficialilor. Proiectul este coordonat de Ministerul Economiei și se bazează pe resursele gestionate de SNAM, care administrează circa 30% din izvoarele de apă minerală din România.

„Avem izvoare foarte bune ca debit și calitativ în apropiere de Deva, la Miercurea Ciuc și la Vatra Dornei. Toate sunt în zone rurale cu șomaj ridicat, unde 20-25 de locuri de muncă vor fi create. Costul unei sticle, incluzând utilități, plastic, etichetă și manoperă, este estimat la 1 leu, iar la raft va fi 1,50 lei”, a explicat Laurențiu Zainea.

Analiză la Ministerul Economiei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că se iau în calcul mai multe variante pentru punerea în practică a proiectului: construirea unei fabrici de stat 100%, parteneriate public–private sau achiziția unei unități existente. Obiectivul principal este obținerea unui profit real și menținerea competitivității pe piața apei îmbuteliate.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Trebuie să fim convinși că se va realiza profit, pentru a concura eficient cu ceilalți producători de apă”, a subliniat ministrul.

Când apare pe piață brandul "Dacia"?

Dacă proiectul va fi aprobat și implementat conform estimărilor, apa minerală Dacia produsă la Deva ar putea ajunge pe rafturile supermarketurilor în următorii doi-trei ani, oferind o alternativă accesibilă pe piața internă și contribuind la dezvoltarea economică locală, potrivit stiripesurse.ro.