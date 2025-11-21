Petrotel Lukoil scapă de închidere! Americanii dau undă verde rafinăriei până în decembrie 2025

Rafinăria Petrotel din Ploiești primește undă verde pentru continuarea activității, după ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a confirmat oficial că unitatea este exceptată de la sancțiuni până la jumătatea lunii decembrie 2025. Clarificarea vine într-un moment critic pentru piața carburanților din România, care se confruntase cu temeri privind o posibilă oprire a producției.

Anunțul OFAC, făcut public printr-un document emis pe 19 noiembrie, elimină incertitudinile care persistau de mai bine de o lună în privința companiilor europene afiliate Lukoil. În textul publicat de autoritățile americane se arată că una dintre licențele generale recente acoperă explicit activitățile curente ale entităților din grupul Lukoil International GmbH (LIG), din care face parte și rafinăria Petrotel.

Contextul acestei clarificări ține de faptul că, în luna octombrie, compania-mamă Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA. Automat, firmele controlate de aceasta au intrat sub același regim, generând confuzie în mai multe state europene, inclusiv în România, unde existau temeri serioase că rafinăria de la Ploiești ar putea fi nevoită să își suspende activitatea.

Pentru a preveni perturbări majore pe piețele energetice, OFAC a emis pe 14 noiembrie două licențe generale – GL 128A și GL 131 –, care permit continuarea anumitor operațiuni până la 13 decembrie 2025. O clarificare suplimentară, publicată ulterior sub numele FAQ 1224, precizează că GL 131 nu vizează doar pregătirea vânzării grupului LIG, ci acoperă și activitățile necesare pentru funcționarea normală a companiilor în perioada de tranziție.

Astfel, sunt permise operațiuni de mentenanță, plăți către furnizori și angajați, lucrări tehnico-industriale și orice activități necesare pentru continuitatea proceselor industriale. Pentru Petrotel, aceasta înseamnă că rafinarea, opririle tehnologice, programul de revizii și lucrările complexe ale instalațiilor pot continua fără restricții suplimentare, atât timp cât se încadrează în limitele licenței.

Deși Licența Generală 131 este temporară și include restricții clare – precum necesitatea unei aprobări suplimentare pentru transferul efectiv de proprietate –, impactul pentru România este unul major: lanțul de aprovizionare cu combustibili nu este afectat, iar rafinăria își poate continua activitatea în parametri normali, potrivit Mediafax.

În concluzie, interpretarea oficială a Trezoreriei SUA este limpede: până la 13 decembrie 2025, Petrotel poate opera legal și fără întreruperi, fie pentru menținerea activităților curente, fie în contextul procesului ordonat de vânzare a grupului LIG.