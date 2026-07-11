Războiul tehnologic UE-China. Noile reguli pun în dificultate proiectele verzi din România și Europa de Est

Măsura vizează în special invertoarele – componente esențiale ale sistemelor fotovoltaice, instalațiilor eoliene și soluțiilor de stocare a energiei.

Restricții UE pentru invertoarele chinezești

Comisia Europeană a restricționat, în luna mai 2026, accesul la fonduri UE pentru invertoare provenite din state considerate cu risc ridicat, inclusiv China, invocând motive de securitate.

Decizia vine într-un moment în care Europa încearcă să își reducă dependența de furnizorii asiatici în domenii strategice, însă industria energetică rămâne puternic legată de lanțurile de aprovizionare chineze. China asigură aproximativ 70% din necesarul de invertoare al pieței europene.

Companiile avertizează că efectele cele mai puternice ar putea fi resimțite în Europa Centrală și de Est, regiune care are deja un ritm mai lent de dezvoltare a energiei verzi comparativ cu statele occidentale.

România, printre cele mai afectate țări

Într-o scrisoare transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un grup de 36 de companii și investitori a atras atenția că restricțiile ar putea duce la întârzieri majore, creșterea costurilor și blocarea unor proiecte finanțate din fonduri publice.

Reprezentanții industriei susțin că producția europeană nu are în prezent capacitatea de a înlocui rapid echipamentele chinezești, iar lipsa unor reguli clare privind aplicarea noilor restricții determină investitorii să amâne deciziile de finanțare.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Wood Mackenzie, în perioada 2026-2030, aproximativ 14% dintre proiectele solare europene și 12% dintre proiectele de stocare a energiei ar putea fi nevoite să găsească furnizori alternativi din cauza noilor reguli. România, Republica Cehă și Grecia se află printre piețele care ar putea fi afectate semnificativ.

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Alternativă la echipamentele chinezești

Industria energetică propune o alternativă la interdicțiile generale asupra echipamentelor chinezești: impunerea unor reguli stricte privind accesul producătorilor străini la dispozitivele deja instalate în rețelele europene. Companiile argumentează că riscurile de securitate pot fi reduse prin limitarea accesului la distanță pentru operațiuni precum actualizările software, potrivit reuters.rom.

Unii oficiali europeni consideră însă că această soluție nu ar oferi suficiente garanții împotriva unor eventuale interferențe externe, susținând că protejarea infrastructurii energetice critice necesită măsuri mai stricte.

Dezbaterea reflectă una dintre principalele provocări ale tranziției energetice europene: reducerea dependenței de furnizori externi fără a încetini dezvoltarea surselor regenerabile și atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.