A devenit milionar peste noapte, apoi a murit. O moștenire neașteptată pentru fosta soție

Premiul loto care i-a schimbat viața

Bărbatul, născut în 1970, a obținut jackpotul în 2019, în timpul unei deplasări de serviciu la Lodi. Premiul brut a fost de 220 de milioane de euro, iar după plata taxelor suma rămasă s-ar fi ridicat la circa 180 de milioane de euro.

Apoi fostul șofer de camion și-a schimbat complet stilul de viață. A renunțat la locul de muncă ș a început să-și nvestească banii. El și-a cumpărat o nouă locuință și o altă mașină.

La momentul câștigului, bărbatul era despărțit în fapt de soția sa, însă divorțul nu fusese încă finalizat. Ulterior, cei doi au ajuns la un acord privind întreținerea după divorț, stabilind o pensie lunară de 6.300 de euro pentru femeie, care lucra în domeniul curățeniei și avea nevoie de sprijin financiar.

Noua căsătorie și o moștenire de milioane

După divorț, bărbatul a început o relație cu o altă femeie, originară din Chieti, cu care s-a căsătorit pe 24 iulie 2025. Cei doi s-au stabilit împreună în Padova.

La mai puțin de un an după căsătorie, pe 28 iunie 2026, bărbatul a murit subit. În lipsa copiilor, părinților, fraților sau a altor moștenitori direcți, cea de-a doua soție a devenit moștenitoarea universală a averii.

Potrivit jurisprudenței italiene, însă, moștenirea include și obligațiile prevăzute de lege față de anumite persoane aflate în întreținere.

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Indemnizație de întreținere pentru fosta soție

Cazul implică două femei care nu s-au întâlnit niciodată: actuala soție, în vârstă de 37 de ani, și fosta soție, de 53 de ani. Legătura dintre ele este averea acumulată după câștigul la loterie și obligația legală rezultată după deces.

Mecanismul juridic este numit „indemnizație succesorală” și presupune ca moștenitorul să asigure un sprijin financiar fostului soț sau fostei soții dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului sau a moștenitorilor. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege — persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere după divorț și nu s-a recăsătorit — aceasta are dreptul să solicite indemnizația succesorală”, a explicat pentru AGI Francesco Marino, reprezentant legal al unei organizații specializate în dreptul familiei.

După moartea fostului soț, plata pensiei de întreținere stabilite prin divorț a încetat, iar femeia a apelat la sprijin juridic pentru a solicita noua indemnizație, relatează observatornews.ro.

Valoarea estimată a acesteia este de aproximativ 5.000 de euro pe lună, sumă care ar urma să fie suportată de moștenitoarea averii de 180 de milioane de euro.