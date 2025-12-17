RCA pentru trotinete și biciclete? UNSAR explică ce este obligatoriu și ce nu

Reprezentații UNSAR explică într-o postare pe Linkedin ce tipuri de mijloace de transport au nevoie de RCA, după ce în spațiul public au apărut nelămuriri despre noua legislație, inclusiv din partea autorităților:

”Pentru o mai buna înțelegere a cerințelor legale privind asigurările RCA, facem următoarele precizări:

Conform legislației care reglementează asigurarea RCA, recent modificata:

1. Trebuie să aibă asigurare RCA ORICE mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie (indiferent daca este electric sau cu motor termic), care nu se deplasează pe sine, DOAR dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

- are o viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

sau

- are o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Pe scurt: numai trotinetele electrice care au caracteristicile de mai sus trebuie asigurate RCA. Așadar, obligația de asigurare (iar produsul exista deja) depinde de viteza maximă și de greutatea vehiculului, inclusiv pentru vehiculele încadrate în categoria „trotinete electrice”, așa cum sunt acestea stabilite prin lege.

Dacă "trotineta electrică" poate depăși viteza de 25 km/h ea este, în fapt, conform legislației rutiere, un moped. Pentru acest tip de vehicul, obligația de încheiere a unei asigurări RCA exista și anterior modificării Legii nr.132/2017. Astfel, pe lângă obligația de asigurare RCA, mopedul reprezintă o categorie de vehicul pentru care este necesară atât eliberarea permisului de conducere pentru categoria AM, cât și înregistrarea acestuia (art.14 alin.(1) din OUG nr.195/2002).

2. Bicicletele electrice care doar asista pedalarea și care nu pot fi puse în mișcare exclusiv de motor NU intră sub obligația de asigurare RCA.

Prin decizia CJUE în Cazul C-286/22 s-a statuat că nu intră în sfera noțiunii de „vehicul”, în sensul acestei dispoziții, o bicicleta al carei motor electric oferă numai o asistenta la pedalare și care dispune de o funcție care îi permite să accelereze fară a pedala până la o viteza de 20 km/h, aceasta funcție neputand fi însă activată decât după utilizarea forței musculare”, transmit reprezentanții UNSAR pe Linkedin.

Din data de 13 decembrie a intrat în vigoare legea care obliga la încheierea unei asigurări RCA și de către romanii care circula cu trotinete sau biciclete electrice. Drept urmare, polițiștii pot aplica amenzi celor care se deplasează astfel neregulamentar, cu valori cuprinse intre 1000 și 2000 de lei.

În plus, polițiștii pot recurge și la reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare până la prezentarea dovezii de încheiere a asigurării RCA. Totodată, vehiculul trebuie să fie imobilizat într-un spatiu privat pe durata suspendării efectelor RCA, în afara domeniului public.

Modificările au fost introduse prin Legea 181/2025, aplicabila din 16 noiembrie 2025, care aduce schimbări importante în domeniul asigurărilor RCA, reglementat anterior prin Legea 132/2017.