Reguli noi pentru piețele volante

Propunerea legislativă înregistrată săptămâna trecută la Senat și semnată de peste 40 de parlamentari AUR vizează modificarea și completarea Legii nr. 145/2014, care reglementează funcționarea piețelor cu produse din sectorul agricol și are ca scop introducerea unui cadru unitar la nivel național privind condițiile minime de funcționare a piețelor volante organizate de autoritățile administrației publice locale.

Potrivit inițiatorilor, deși aceste piețe volante le dau țăranilor și micilor producători ocazia să-și vândă produsele agricole, contribuind astfel la susținerea economiei locale, și înlesnesc accesul consumatorilor la produse proaspete și de calitate, organizarea acestora variază foarte mult de la o localitate la alta.

Unele piețe ridică probleme de natură sanitară și de siguranță

Iar această lipsă de uniformitate, pe lângă inechitățile create între producătorii agricoli din diferite zone ale țării, în unele cazuri „ridică și probleme de natură sanitară, de siguranță și de respectare a demnității umane atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori”.

„Cadrul legislativ existent (...) reglementează în mod cuprinzător aspectele legate de comercializarea directă a produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, însă nu conține dispoziții clare și unitare referitoare Ia standardele minime de infrastructură și funcționare a piețelor volante. Această lacună legislativă a condus la situații în care producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în piețele volante organizate de autoritățile locale se confruntă cu condiții necorespunzătoare, lipsind adesea facilități de bază precum toalete publice, iluminat adecvat, acces la apă potabilă sau spații de protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile”, se arată în expunerea de motive.

Prin urmare, modificările propuse vizează asigurarea unor condiții minime uniforme pe întreg teritoriul național, indiferent de capacitatea financiară sau de interesul autorităților locale respective, condiții de care vor beneficia atât producătorii, cât și consumatorii.

În primul rând, proiectul legislativ definește piața volantă ca fiind „o piață agroalimentară organizată de autorităţile administrației publice locale pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, cu caracter temporar, pentru comercializarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, care funcţionează conform unui program stabilit, de regulă săptămânal, și care nu dispune de construcţii permanente cu destinaţie comercială”.

Cel puțin o toaletă la fiecare 20 de producători

Totodată, autorităţile administraţiei publice locale vor fi obligate să asigure, pentru pieţele volante, următoarele condiţii minime de funcționare:

instalarea și menținerea în funcțiune a cel puțin unei toalete publice cu apă curentă și racord la canalizare sau sistem de colectare corespunzător la fiecare 20 de producători agricoli care își desfășoară activitatea în piața volantă, fără a putea fi mai puțin de o toaletă pentru fiecare piață volantă;

asigurarea a cel puțin unui scaun la fiecare masă de comercializare pusă la dispoziția producătorilor agricoli;

asigurarea iluminatului funcțional pe toată suprafața pieței volante, pe durata programului de funcționare;

asigurarea spațiilor destinate colectării selective a deșeurilor;

asigurarea unui spațiu acoperit de minimum 10 metri pătrați pentru fiecare 50 de producători agricoli, destinat protecției acestora în caz de condiții meteorologice nefavorabile;

asigurarea accesului la apă potabilă prin instalarea a cel puțin unui punct de distribuție a apei potabile la fiecare 30 de producători agricoli;

amenajarea și delimitarea clară a locurilor de parcare pentru producătorii agricoli și pentru clienți;

asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități”, stipulează proiectul de lege.

În situația în care, din cauza condiţiilor meteorologice sau a altor situaţii obiective, autorităţile administraţiei publice locale nu pot asigura existenţa unei toalete publice, dotarea fiecărei mese de vânzare cu un scaun şi iluminatul pieţei pe durata programului de funcţionare, activitatea pieţei volante va fi suspendată temporar, cu informarea producătorilor agricoli cu cel puțin 24 de ore înainte.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor trebui să pună la dispoziția producătorilor agricoli un regulament intern al pieței volante „care să cuprindă programul de funcționare, condițiile de acces, responsabilitățile părților și procedura de sesizare a eventualelor deficiențe”, conform documentului pus în dezbatere la Parlament.

Pentru piețele care funcționează mai mult de 6 luni pe an, autoritățile trebuie să asigure spații acoperite pentru cel puțin 30% dintre mesele la care își vând marfa producătorii agricoli.

Dacă proiectul legislativ va fi adoptat, primăriile vor avea la dispoziție doar șase luni ca să îşi conformeze pieţele volante existente noilor prevederi. Pentru pieţele volante care vor fi înfiinţate după intrarea în vigoare a legii, condiţiile minime enumerate mai sus trebuie îndeplinite începând cu data deschiderii acestora.

Sprijin pentru o categorie vulnerabilă de producători

Deși autoritățile administrației publice locale vor trebui să suporte niște costuri pentru asigurarea infrastructurii necesare, acestea „trebuie văzute ca investiții cu impact social și economic semnificativ”.

Autorii propunerii legislative subliniază că aceste piețe volante reprezintă, pentru un număr semnificativ de producători agricoli mici și mijlocii, principala sau chiar unica modalitate de comercializare directă a produselor lor.

„Conform datelor Institutului Național de Statistică și ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, economia agroalimentară românească se caracterizează printr-o structură fragmentată, cu un număr mare de exploatații agricole de mică dimensiune care depind de circuitele scurte de comercializare.

Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a piețelor volante se constituie astfel într-o măsură de sprijin direct pentru această categorie vulnerabilă de producători, contribuind la creșterea veniturilor acestora și la consolidarea sustenabilității activității agricole Ia scară mică”, conform expunerii de motive.

De asemenea, pentru consumatori, îmbunătățirea condițiilor din piețele volante „va însemna accesul la spații de cumpărare mai plăcute și mai sigure, încurajând astfel preferința pentru produsele locale și de sezon”, conchid inițiatorii proiectului de lege.